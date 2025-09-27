El defensor de los Raiders no se detiene en Roma Odunze de los Bears

Bears de Chicago El receptor abierto Roma Odunze es un jugador que el Las Vegas Raiders‘La defensa necesitará guardar silencio. El jugador de 23 años es un objetivo para el mariscal de campo Caleb Williams, y un jugador secundario de los Raiders conoce bien al receptor para ayudar a sus compañeros de equipo a alejarse de Odunze.

Durante las primeras tres semanas de la temporada, Williams ha atacado a Odunze 27 veces, registrando 16 recepciones para 227 yardas de recepción, y tiene al menos un touchdown en cada uno de los juegos que Chicago ha jugado, por Referencia de fútbol profesional.

Como resultado, Williams lo buscará a menudo, y nadie en la secundaria de los Raiders conoce a Odunze mejor que Kyu Blu Kelly, ya que los dos jugadores eran compañeros de equipo en la escuela secundaria de Bishop Gorman en Las Vegas.

«Oh sí, se suma a la emoción» Kelly dijo el 26 de septiembre cuando se le preguntó acerca de enfrentar a su compañero de equipo de secundaria. «Como dije, hemos estado trabajando para este momento, los dos, durante toda nuestra vida. Ahora tenemos la oportunidad de mostrarnos unos contra otros en el escenario más grande. Así que es sinceramente súper genial».

Kyu Blu Kelly habla frente a Roma Odunze

Si bien probablemente conoce las características de Odunze, el esquinero de los Raiders no dependerá de todo lo que aprendió de sus días de secundaria para obtener una ventaja sobre su antiguo compañero de equipo. Sin embargo, estos dos jugadores se han enfrentado en el pasado.

«Soy una esquina completamente diferente», agregó Kelly. «Es un receptor completamente diferente. Sabes, somos mucho mayores. Somos mucho más inteligentes. Pero al mismo tiempoSiento que conocemos los matices del otro. Sabemos cómo jugamos. Sabemos cómo nos bajamos. Entonces, debería ser una buena batalla seguro…

«Quiero decir, jugarlo en la universidad era de la misma manera. Fui a Stanford, él fue a Washington. Lo mismo. Siempre somos mejores amigos fuera del campo, así que siempre es para siempre».

La defensa de los Raiders debe estar en alerta

Kelly y el resto de la defensa de los Raiders necesitarán mantenerse afilados. Mientras se dirigen al enfrentamiento de la semana 4, el entrenador en jefe de los Bears, Ben Johnson, advirtió que el mariscal de campo de Chicago tiene la capacidad de Desafiar a cualquier defensa de la NFL de múltiples maneras.

«Cuando la línea ofensiva protege así, es mucho más fácil jugar desde el bolsillo», dijo Johnson a los medios el 22 de septiembre (H/T Red de Marquee Sports). «Pensé cero capturas. Teníamos un bolsillo muy limpio en su mayor parte. Ese es un punto de partida. Tiene la capacidad de escapar y extender y todo eso. Pero, hombre, si podemos mantenerlo allí, nuestros creadores de juegos son algunos corredores de ruta dinámicos a los que podemos llevar la pelota en el espacio.

«Creo que vio cuando juega a tiempo, confía en los enganches, y podemos ser una ofensa explosiva de esa manera. Hay muchas maneras en que Caleb Williams puede lastimarte. Como dije, cuando tenemos protección de pase como tuvimos contra los Cowboys, eso ciertamente ayuda».

Williams completó 19 de 28 pases para 298 yardas y cuatro touchdowns contra el Dallas Cowboys en semana. Esta actuación debería poner en aviso a la defensa de Las Vegas para jugar mejor que contra el Comandantes de Washington, O bien, el producto de la USC podría tener un día de campo contra ellos.