El defensor de los Cowboys suena en Micah Parsons después de la pérdida de Eagles

El Dallas Cowboys‘La defensa lo ha dejado en claro: han terminado de hablar sobre Micah Parsons.

Dallas abrió la temporada con una derrota de 24-20 ante el Filadelfia Eaglessu primer juego desde Enviar a Parsons a los Green Bay Packers En un éxito de taquilla el 28 de agosto. Los Cowboys recibieron dos selecciones de primera ronda y el tackle defensivo Kenny Clark a cambio, pero la ausencia de Parsons sigue siendo el tema más popular en todo el equipo, para la frustración de sus antiguos compañeros de equipo.

«Siento que todos están realmente cansados ​​de esa pregunta. Micah se ha ido». El ala defensiva Sam Williams dijo después del juego. «Deberíamos dejar de presentar su nombre. Está en Green Bay. Deberías preguntar sobre los Cowboys y lo que obtuvimos en este vestuario. Micah siempre será parte de la familia, especialmente la sala de D-Line, pero al final del día, eso es solo negocios».

Williams agregó que si los reporteros quieren respuestas en Parsons, deben buscar en otro lado.

«Tienes que ir a preguntarle a David (Mulugheta), ese es su agente. O Jerry Jones, tienes que preguntarle. ¿Pero yo? Estoy preocupado por mí. Puedo darte el número de Micah si quieres, pero no me preguntes al respecto. Él es él y yo soy yo», dijo Williams.

Ausencia de Micah Parsons notable para los vaqueros

Los Cowboys intercambiaron un contendiente perenne del jugador defensivo del año en Parsons, que ha acumulado 52.5 capturas en cuatro temporadas. Su ausencia fue notable contra las Águilas.

Dallas luchó para generar presión, registrando solo un saco de Marshawn Kneeland. La defensa también vaciló contra la carrera, renunciando a 158 yardas por tierra. El propietario Jerry Jones dijo que reforzar el interior era una fuerza impulsora detrás del comercio de Parsons, lo que figura en la presencia de Clark para ayudar a apuntalar una defensa de carrera que sigue siendo un trabajo en progreso.

Jones señaló a Williams como un jugador de impacto contra los Eagles, llenando el vacío dejado por Parsons con los Packers.

«Cada vez que tienes un gran jugador y no lo tienes por ahí, lo sientes». Jones dijo después del juego. “Pero específicamente estaba viendo a muchos de los muchachos que estaban tomando la holgura. [Sam Williams] tuvo un impacto realmente significativo «.

Drops Doom Cowboys tarde

Los Cowboys colgaron con los Eagles y tuvieron un viaje tarde con la oportunidad de tomar la delantera. Sin embargo, cae del generalmente seguro Cordero de Ceedee condenado a Dallas por el tramo.

«Eso es terrible. No puedo señalar con el dedo a nadie más. Tomo responsabilidad completa y todo lo demás que viene con él», dijo Lamb después de la pérdida. «Como jugador, entreno por momentos como ese y la pelota para mi camino. Necesito atrapar la maldita pelota».

Lamb todavía logró un gran juego, atrapando siete pases para 110 yardas.

El enfrentamiento también marcó el debut de Brian Schottenheimer como entrenador en jefe de los Cowboys. Si bien Jones admitió que estaba decepcionado por la pérdida, expresó su totalidad para que Schottenheimer avance.

«Estoy orgulloso de él», dijo Jones. «Nos tenía listos para jugar».

Los Cowboys enfrentarán el Gigantes de Nueva York el 14 de septiembre en otro choque este de la NFC.