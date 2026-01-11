Deventer, VIVA – Primer gol del defensor Selección Nacional de Indonesia, Justin Hubnerahorrar Fortuna Sittard de la derrota al mantener un empate Adelante Águilas con marcador de 2-2 en la jornada 18 de la Liga Holandesa (Eredivisie). El partido tuvo lugar en el estadio De Adelaarshorst de Deventer el domingo 11 de enero de 2026, hora local.

Justin Hubner, que apareció desde el primer minuto como defensa lateral, anotó el empate para Fortuna Sittard en el minuto 90+3. Este gol fue el primero de Hubner con Fortuna Sittard después de disputar 13 apariciones en diversas competiciones con un total de 581 minutos jugados, según los registros oficiales de la Eredivisie.

En este partido, el joven jugador tuvo un sólido desempeño durante los 90 minutos. Además de anotar goles cruciales, Hubner también registró una precisión en los pases del 88 por ciento, una intercepción y seis despejes.

Mientras tanto, su compañero de la selección indonesia, Dean James, que juega en el Go Ahead Eagles, también apareció desde el inicio del partido. Dean James jugó durante 74 minutos antes de que finalmente el entrenador lo retirara.

Fortuna Sittard tomó la delantera gracias al gol de Kristoffer Peterson, pero Go Ahead Eagles pudo igualar y tomar la delantera gracias a los dos goles de Mathis Suray. Sin embargo, el dramático gol de Justin Hubner en el tiempo adicional aseguró que Fortuna Sittard llevara a casa un punto desde la jaula contraria.

Desde el inicio del partido, Go Ahead Eagles parecía estar presionando y tomando la iniciativa para atacar. Sin embargo, Fortuna Sittard pudo abrir el marcador en el minuto 36 gracias a Kristoffer Peterson, que aprovechó un pase de Mohammed Ihattaren para poner el marcador 1-0.

Acercándose al descanso, Go Ahead Eagles logró empatar. Mathis Suray anotó un gol en el minuto 45 tras recibir un pase de Mats Deijl, volviendo a poner el marcador en empate 1-1 al final de la primera parte.

En la segunda parte el partido se puso aún más igualado. Go Ahead Eagles finalmente pudo cambiar las cosas en el minuto 86 gracias al segundo gol de Mathis Suray. El cabezazo del jugador, fruto de un centro de Thibo Baeten, puso el 2-1 en ventaja para los locales.

Cuando la victoria del Go Ahead Eagles estaba a la vista, Fortuna Sittard parecía no darse nunca por vencido. En el minuto 90+3, Justin Hubner disparó con fuerza tras recibir un pase medido de Alen Halilovic. El balón entró suavemente en la portería rival y cambió el marcador a 2-2, que se prolongó hasta el pitido final.