VIVA -bek Equipo Nacional Indonesia, Kevin DicksJugó de manera brillante a pesar de que el Borussia Mönchengladbach tuvo que sufrir una derrota por 0-3 ante el Bayern de Múnich en el seguimiento. BundesligaSábado 25 de octubre de 2025.

Jugando los 90 minutos completos, Diks se convirtió en un sólido muro en la defensa del Mönchengladbach. Incluso las dos estrellas del Bayern que están en llamas, Harry Kane y Nicolas Jackson, frustrado durante todo el partido.

Desafortunadamente, los locales tuvieron que aparecer cojeando desde el minuto 19 después de que Jens Castrop fuera expulsado. Aun así, bajo el mando de Kevin Diks, la defensa del Mönchengladbach siguió pareciendo disciplinada y llena de determinación.

«Jugó con mucha concentración y una disciplina extraordinaria. Una de sus mejores actuaciones esta temporada», escribió el medio alemán Kicker.

Diks registró varias acciones importantes, incluido un bloqueo crucial en el minuto 50 que le negó a Michael Olise una oportunidad de oro. El exdefensa del FC Copenhague también se mostró dominante en el juego aéreo con una serie de despejes de cabeza.

Pero la incesante presión del Bayern finalmente dio sus frutos. Joshua Kimmich abrió el marcador con un potente disparo en el minuto 64, seguido del gol de Raphael Guerreiro cinco minutos después.

Mönchengladbach tuvo la oportunidad de reducir distancias después de que Tom Bischof derribara a Kevin Diks en el área de penalti en el minuto 71. Desafortunadamente, el penalti de Kevin Stoger sólo pegó en el poste. De hecho, Diks fue el principal lanzador de penaltis del equipo en la última pretemporada.

«Ese fue un momento importante. Si se hubiera lanzado el penalti, el partido podría haber cambiado», escribió Bild, destacando la oportunidad de oro desperdiciada.

El Bayern finalmente cerró el partido con una victoria por 3-0 gracias a un espectacular gol de Lennart Karl en el minuto 80.

A pesar de perder, Kevin Diks siguió siendo el mejor jugador del Mönchengladbach en este partido. El sitio de estadísticas Sofascore le otorgó una calificación de 7,7, la más alta entre los jugadores de campo del equipo. Mientras tanto, Fotmob dio una puntuación de 7,2.

En 90 minutos de su aparición, Diks registró una contribución impresionante, 1 penalti ganado, 2 entradas exitosas, 3 bloqueos importantes, 8 despejes, 1 intercepción, 4 recuperaciones y 100 por ciento de precisión en el pase.

Esta sólida actuación es una prueba de que Kevin Diks ha madurado como un defensor moderno que no sólo es difícil de defender, sino también valiente en duelos en situaciones difíciles.