El debut ‘No otra opción’ de Park Chan-Wook en el número 1 en la taquilla de Corea

Park Chan-WookDrama coreano «No hay otra opción«Encabezado por Lee Byung-HunInaugurado en la parte superior de la taquilla de Corea del Sur con $ 4.5 millones de 609,280 admisiones sobre el 26 al 28 de septiembre, lo que al mando del 45.2% de las ventas de fin de semana de 1,871 pantallas. Según Kobis, el servicio de seguimiento operado por el Consejo de Cine de Corea, la película ha alcanzado los $ 7.4 millones desde su lanzamiento del 24 de septiembre.

Lee interpreta a Man-Su, un especialista de fabricación de papel despedido que recurre al asesinato en serie para eliminar a sus competidores para una sola apertura de trabajo, solo para descubrir que existe el puesto para supervisar las pruebas de IA.

La característica japonesa «Chainsaw Man the Movie: Reze Arc» llegó en segundo lugar con $ 2.5 millones, atrayendo 311,715 admisiones en 1,064 pantallas para una participación del 24.7%. Su total de funcionamiento es de $ 3.5 millones después de cinco días. La película adapta el arco «Rezo» del manga exitoso de Tatsuki Fujimoto. Dirigida por Tatsuya Yoshihara con un guión de Hiroshi Seko, la película sigue a Denji como su encuentro con Café Worker Reze conduce a un choque entre una conexión íntima y un caos sangriento. El elenco de voz incluye a Reina Ueda, Farouz Ai, Tomori Kusunoki y Maaya Uchida.

Juggernaut japonés «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba – La película: Infinity Castle ”ocupó el tercer lugar con $ 907,483 (116,882 admisiones) por un acumulativo $ 38.5 millones.

Yeon Sang-ho«El feo» siguió en cuarto lugar a $ 671,532 (90,002 admisiones), levantando su cueno a $ 6.6 millones. «The Ugly» Stars Park Jeong-Min junto a Kwon Hae-Hyo, Shin Hyun-Been, Im Seong-Jae y Han Ji-Hyun. La trama sigue a Dong-Hwan, el hijo de un maestro de grabado de sello con discapacidad visual, que descubre restos esqueléticos e investiga la verdad oculta sobre la desaparición de su madre cuatro décadas antes.

«Bread Barbershop: The Bakerytown Baddies» abrió el quinto lugar con $ 386,132 de 58,845 admisiones, mientras que Studio Ghibli Rerelease «Princess Mononoke» ocupó el sexto lugar con $ 134,317 para alcanzar $ 1.4 millones hasta la fecha. El «F1» de Brad Pitt tomó séptimo con $ 73,851, lo que lleva su total a $ 38.7 millones.

«Octonauts: arriba y más allá de la temporada 2» ganó $ 86,893 en octavo (cuente $ 99,823); «Detective Conan» agregó $ 86,221 en noveno (cuente $ 540,446); y «Frankenstein: The Musical Live» fue la décima parte de $ 164,609 (cuente $ 860,931).

Las 10 mejores películas se combinaron por $ 9.6 millones en el cuadro del 26 al 28 de septiembre, frente a aproximadamente $ 5.7 millones el fin de semana anterior.