El debut muy esperado de los Cowboys Noves en la Semana 5

Es la semana 5, y para muchos alrededor del VaquerosHa pasado demasiado tiempo una espera para ver qué corredor novato Jaydon BlueElegido en la quinta ronda del draft de este año fuera de Texas, puede hacerlo. Blue tiene una velocidad ardiente, sin duda, pero una serie de lesiones e informes de hábitos de trabajo cuestionables lo han retrasado hasta ahora. Pero el domingo contra el ChorrosBlue finalmente está listo para tomar el campo por primera vez para Dallas.

Fue tan lejos como para publicar la hora del juego en su feed de Instagram, escribiendo: «12 pm mañana» con un puño emoji sobre una foto de sí mismo. Con el Vaqueros‘ofensa que ya está tratando con Cordero de Ceedee y Turpín kavontae Fuera, el equipo necesita mucho velocidad, y ese es el fuerte traje de Blue. De corredor Miles Sanders También es cuestionable para el domingo.

Jaydon Blue corrió un 4,38 segundos 40

Blue dejó su huella la temporada pasada para Texas con su versatilidad, correr para 730 yardas en 133 acarreos, y agregando 368 yardas recibiendo en 42 capturas. Tuvo 146 yardas y dos touchdowns para los Longhorns en su victoria en los playoffs sobre Clemson, pero fue cerrado en los siguientes dos juegos, yendo para solo 20 yardas en ocho acarreos en los cuartos de final y las semifinales.

Pero el Vaqueros Me gustó su velocidad al salir de la universidad, con un 4.38 Dash de 40 yardas en la cosechadora, y sintió que era un robo en la quinta ronda.

Una lesión en el tobillo en el campo de entrenamiento, el VaquerosSin embargo, ‘la profundidad en el corredor y sus hábitos de práctica mantuvieron a Blue fuera del campo, y había estado inactivo para comenzar el año.

Los vaqueros querían mejores hábitos de práctica

Sin embargo, Blue dijo que el entrenador Brian Schottenheimer le había hablado sobre el cambio de sus hábitos de práctica, y eso comenzó su impulso para entrar en la lista de 53 hombres el día del juego.

«Asegurándose de estar terminando de la manera correcta en las prácticas. Practicando duro», Dijo Blue Schottenheimer le aconsejó. «Permaneciéndome en el libro de jugadas y solo asegurándome de estar haciendo los pequeños detalles correctamente para poder actuar al más alto nivel. Tal vez me habló hace unas dos semanas y me hizo saber que necesito ser más consistente porque el nivel de talento estaba allí.

«Me dijo que fuera más consistente. Sabía que para llegar al campo, iba a tener que cambiar algunas de las cosas que hice y practicar un poco más».

Cowboys ‘Know I Have Talent’: Jaydon Blue

Pero Blue dijo que la llave lenta de su primer juego también fue estratégico.

«Fue parte del plan. Estoy emocionado de que finalmente pueda salir y mostrar mis habilidades», dijo.

El tiempo fuera del campo no ha sido fácil, y es una de las razones por las que ha estado defendiendo. «El amor por el juego que tengo, ha sido difícil», dijo Blue. «Pero también ha sido divertido ver a los otros chicos divertirse y hacer lo que hacen, por lo que ha sido una bendición poder ver a los chicos mayores desde el banco que lo han estado haciendo por un minuto».

Ahora, el consejo de los entrenadores ha sido más sobre cómo manejar su debut, no cómo manejar las prácticas: «Sal y juega al fútbol. Saben que tengo talento, saben que sé lo que estoy haciendo. Simplemente sal y divertirme es el mensaje que me dicen. No salgan y estén apretados, solo salgan y jueguen el juego de la manera correcta».