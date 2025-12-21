El debut mundial en taquilla de Fire and Ash y ‘Zootopia 2’ alcanza los 1.270 millones de dólares

La epopeya de ciencia ficción de James Cameron “Avatar: Fuego y Ceniza» ocupó un lugar destacado en la taquilla mundial con 345 millones de dólares, un comienzo sólido que, sin embargo, es una disminución significativa con respecto a su predecesor. En comparación, «Avatar: The Way of Water», que se estrenó en 2022 después de innumerables retrasos en la fecha de estreno, alcanzó los 435 millones de dólares durante el mismo período navideño.

Las ventas iniciales de entradas para “Avatar 3”, de Disney y 20th Century, incluyen 257 millones de dólares a nivel internacional y 88 millones de dólares a nivel nacional. A nivel mundial, este es el segundo estreno más grande de 2025 detrás de otro gigante de Disney, “Zootopia 2”, que recaudó 500 millones de dólares durante el período de tres días.

“Avatar: Fuego y Ceniza” ciertamente tiene un listón alto que superar en términos de expectativas teatrales porque los dos primeros viajes a Pandora fueron éxitos rotundos por una suma de más de 2 mil millones de dólares en la taquilla mundial. Además, Disney gastó la enorme cantidad de 350 millones de dólares para producir y aproximadamente 150 millones de dólares para promocionar, lo que significa que el éxito de taquilla de gran presupuesto necesita ganar dinero. mucho de moneda para justificar su mega presupuesto.

En ese sentido, las entregas de “Avatar” se han vuelto omnipresentes por su longevidad en taquilla. Ni “Avatar” de 2009 ni “The Way of Water” tuvieron un fin de semana de estreno particularmente impactante antes de Navidad, pero ambas siguieron siendo la elección de facto para los cinéfilos hasta bien entrado el nuevo año. Son dos de las películas más taquilleras de la historia con 2.900 millones de dólares y 2.300 millones de dólares, respectivamente.

El público internacional será clave para el éxito comercial de la tercera parte. La aventura original «Avatar» ganó la gigantesca cifra de 2.100 millones de dólares sólo en mercados extranjeros, mientras que la secuela generó la enorme cifra de 1.650 millones de dólares en territorios extranjeros.

«Las dos primeras películas obtuvieron más del 70% de su taquilla en el extranjero», dice David A. Gross, que dirige la consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research. «Hasta ahora, las aperturas al extranjero vuelven a ser extremadamente fuertes».

Esto está liderado por China, donde “Fire and Ash” comenzó ligeramente más fuerte que su predecesor con 57,6 millones de dólares, un poco por encima del debut de 56 millones de dólares de “The Way of Water”. Fuera de China, los principales debuts en el extranjero fueron Francia con 21,4 millones de dólares, Alemania con 18 millones de dólares, Corea con 13,6 millones de dólares y el Reino Unido con 11,9 millones de dólares.

Las películas de “Avatar” son conocidas como espectáculos visuales, por lo que no sorprende que los cinéfilos optaran por ver la tercera entrega con la mejor calidad posible. Los formatos premium como Imax y 3D representaron un notable 66% de la recaudación total. Sólo Imax generó 43,6 millones de dólares a nivel mundial, lo que representa casi el 14% del debut mundial en menos del 1% de las pantallas. Esas ventas marcan el mayor debut de Imax en 2025, así como el quinto mayor inicio en la historia de la compañía.

“A medida que James Cameron continúa abriendo nuevos caminos con Avatar, la conexión indeleble entre Imax y esta franquicia única perdura, con Imax generando una enorme participación en la taquilla en prácticamente todos los mercados del mundo”, dijo Rich Gelfond, director ejecutivo de Imax. «Históricamente, las películas de Avatar han tenido una longevidad como pocas otras franquicias, y esperamos que los fans sigan disfrutando de ‘Avatar: Fire and Ash’ en grandes cantidades en Imax durante la temporada navideña y más allá».

Disney también anotó durante el fin de semana cuando “Zootopia 2” recaudó la notable suma de 76,6 millones de dólares en el extranjero y 91 millones de dólares a nivel mundial en su cuarta película. La secuela animada ha sido un éxito en la taquilla internacional con 990 millones de dólares hasta la fecha. Está a punto de convertirse en la segunda película animada de la historia (“Inside Out 2” fue la primera) en superar los mil millones de dólares en ventas internacionales de entradas. Junto con 282 millones de dólares en Norteamérica, “Zootopia 2” ha saltado a 1.270 millones de dólares en todo el mundo para situarse como el estreno de Hollywood con mayor recaudación del año.