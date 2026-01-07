El debut internacional de Meiska Adinda abre el concierto de Sammy Simorangkir en vivo en KL

Kuala Lumpur, VIVA – Meiska Adinda marcó un hito importante en su carrera musical. Este joven cantante indonesio hizo oficialmente su debut en el escenario internacional al aparecer como artista invitado y telonero. concierto Sammy Simorangkir Live In KL en Zepp Kuala Lumpur, recientemente.

Esta aparición inmediatamente puso a Meiska frente a miles de audiencias malayas. Se confía en él para abrir el concierto de Sammy Simorangkir, un músico conocido por su serie de canciones turbulentas que están cerca de los corazones de los oyentes indonesios y malasios. Esta oportunidad trajo emociones diversas a Meiska. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Me siento muy nervioso porque es la primera vez que actúo en el extranjero. Al mismo tiempo, también estoy emocionado porque MeiTeam Malaysia me dijo que estarían mirando. Además, fui el acto de apertura del concierto de Kak Sammy Simorangkir. Por lo general, escucho sus canciones para hacerme sentir confundido, uno de mis himnos confusos es If My Feelings Are Your Feelings. Esta vez pude verlo en vivo y también ser el acto de apertura, estaba muy feliz, se sintió Parece nada», afirmó Meiska en su declaración, citada el miércoles 7 de enero de 2026.

La aparición de Meiska Adinda en el escenario de Zepp Kuala Lumpur recibió una respuesta positiva del público. Este entusiasmo no sólo se sintió en el lugar del concierto, sino que también continuó en las redes sociales y en los mensajes directos que recibió después de actuar.

«Estoy muy agradecido porque la recepción fue positiva. Esto significa que mis canciones llegaron a sus corazones. Muchos DM también dijeron que les gustaban y escuchaban mis canciones con frecuencia. Eso me entusiasmó aún más y tenía muchas ganas de volver a Malasia para cantar», dijo.

Esta respuesta fortalece la posición de Meiska como una joven cantante indonesia que está empezando a tener una base de seguidores en el extranjero, especialmente en Malasia.

Al ver el entusiasmo de los fans de Malasia, Meiska no ocultó su deseo de algún día realizar un concierto en solitario en ese país. El apoyo que sintió directamente hizo que esa esperanza pareciera aún más real.

«Tengo muchas ganas de hacerlo. Además, al ver su respuesta tan emocionada, yo también estoy emocionado. Sólo rezo para que se haga realidad pronto», dijo Meiska.