El debut espera, Layvin Kurzawa quiere que Persib gane y no pierda contra Ratchaburi

Ratchaburi, VIVA – Nuevo lateral persib bandung, Layvin Kurzawadestacó el objetivo de la victoria cuando su equipo se enfrente al Ratchaburi en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones AFC (LCA dos) 2025/26. El partido se celebrará en el estadio Ratchaburi, Na Muang, el miércoles 11 de febrero de 2026.

Citado el lunes en la página web oficial del Club, el jugador francés manifestó su disposición a trabajar duro y mostrar el mejor rendimiento junto a Maung Bandung en este importante partido.

«Nuestro (objetivo) es ganar este partido, presentarnos con buena mentalidad y no encajar goles. Y podemos marcar los goles que queramos», dijo Kurzawa.

Kurzawa se ha unido al entrenamiento. Persib Bandung durante aproximadamente una semana. También fue incluido en la lista de jugadores traídos a Tailandia para enfrentarse a los representantes anfitriones.

Layvin Kurzawa viste oficialmente el uniforme de Persib Bandung

El exjugador del Paris Saint-Germain (PSG) admitió que desconoce los detalles de las fortalezas de Ratchaburi. Sin embargo, cree que el partido no será fácil, teniendo en cuenta que su rival logró llegar a los octavos de final de la ACL II esta temporada.

«Ya veremos. Intentaremos dar lo mejor de nosotros en este partido», afirmó el jugador de 33 años.

El partido contra Ratchaburi también tiene el potencial de ser el debut de Kurzawa con Persib Bandung, después de que fuera reclutado oficialmente en el mercado de fichajes de mitad de temporada 2025/2026. Anteriormente, había jugado para el club de la liga portuguesa, Boavista, a pesar de que sufría principalmente lesiones y minutos de juego mínimos.

El propio Persib Bandung espera que la presencia de Kurzawa pueda aportar experiencia y calidad a la línea defensiva en un esfuerzo por llegar más lejos en las competiciones asiáticas.