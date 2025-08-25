El debut en video de Karan Johar ‘Do You Wants Partner’ de Septiembre Septiembre

Karan JoharS Dharmatic Entertainment ha establecido una reverencia de septiembre para «Quieres asociar«, Una serie de comedia-drama protagonizada por Tamannaah Bhatia y Diana Penty como mejores amigos empresariales que entran en el espacio de inicio de alcohol.

El Video principal La serie sigue al dúo mientras intentan establecer su negocio de cerveza artesanal en una industria dominada por los hombres. La serie se centra en Shikha y Anahita (Bhatia y Penty) mientras navegan por el vibrante caos de la vida urbana mientras construyen sus negocios desde cero.

Johar produce junto a Adar Poonawalla y Apoorva Mehta, con Somen Mishra y Archit Kumar como productores ejecutivos. Kumar codirige con Collin D’Cunha. La serie está escrita por Nandini Gupta, Aarsh Vora y Mithun Gongopadhyay, y creada por Gongopadhyay y Nishant Nayak.

El elenco del conjunto incluye a Jaaved Jaafery, Nakuul Mehta, Neraj Kabi, Shweta Tiwari, Sufi Motiwala y Rannvijay Singha.

«‘Do You Wanna Partner’ es una historia audaz y enérgica de ambición, amistad y ajetreo, contada a través de la lente de dos mujeres que reescriben las reglas en una industria dominada por los hombres», dijo Nikhil Madhok, directora y directora de originales en Prime Video India. «Con sus personajes relatables, escritura aguda y un sabor claramente indio, la serie da vida al emprendimiento femenino con calidez, ingenio y energía infecciosa».

«‘Do You Wanna Partner’ es audaz, vibrante y sin disculpas, una historia que captura la arena, el corazón y el ajetreo de una nueva generación de empresarios, especialmente las mujeres dejan su huella en industrias no convencionales», agregó Johar. «Es peculiar, emocional y arraigado en el espíritu indio de Jugaad [resourceful innovation]. »

El productor Apoorva Mehta dijo: «El increíble conjunto dirigido por Tamannaah Bhatia y Diana Penty, junto a Jaaved Jaaferi, Nakuul Mehta, Shweta Tiwari, Neeraj Kabi, ha traído autenticidad, calidez y chispa a cada escena que agrega profundidad a la narrativa».

El productor ejecutivo Somen Mishra agregó: «Lo que lo distingue no es solo su humor y vitalidad, sino la forma en que celebra la ambición y la amistad femenina con la honestidad y el corazón. Tamannaah y Diana iluminan la pantalla con su química eléctrica».

Las transmisiones de «Do You Wanna Partner» del 12 de septiembre. Se une a la creciente lista de originales en idioma hindi de Prime Video, que incluye series como «Paatal Lok», «Panchayat», «Mirzapur», «The Family Man» y recientes lanzamientos como «Citadel: Honey Bunny».