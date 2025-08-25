El debut directivo de SHU Qi en Venecia ‘Girl’ presenta el primer clip

Shu QiEl muy esperado debut como director «Chica«Ha lanzado su primer metraje, ofreciendo un vistazo al íntimo drama taiwanés que competirá en el próximo 82º Festival de Cine de Venecia.

La película, que marca la transición del aclamado actor detrás de la cámara, cuenta la historia de Hsiao-Lee, una chica retraida que crece en el Taiwán de la década de 1980, cuyo mundo se transforma cuando se encuentra con el vibrante Li-Li. En el contexto de la transformación económica de Taiwán en 1988, el drama explora temas de trauma heredado y la naturaleza cíclica del dolor familiar.

«Girl» está protagonizada por Roy Chiu como Chiang, cantante y compositora de R&B 9M88 como Chuan, y el talento en ascenso Bai Xiao-Ying como el protagonista Hsiao-Lee. El elenco también incluye a Audrey Lin como Li Li-Li y Lai Yu-Fei como hermana.

La fotografía principal envuelta a fines del verano de 2024, con la película que se completó en junio de este año. El veterano productor Yeh Jufeng, cuyos créditos incluyen «A Sun» y «The Great Buddha+», produjo el proyecto a través de Mandarin Vision Co., Ltd.

En la declaración de su director, Shu Qi enfatizó la exploración de la película del trauma generacional: «Esta es una historia que abre una conversación sobre el poderoso impacto de la familia de origen de uno, para bien o para mal». Señaló que los personajes «pueden reflejar las realidades y sombras aterradoras que muchas mujeres modernas enfrentaron en la infancia, traumas que hacen imposible la reconciliación con la familia o incluso con uno mismo».

La película presenta cinematografía de Yu Jing-Pin, diseño de producción de Huang Mei-Ching y Music de Lim Giong. William Chang Suk-Ping se desempeñó como editor supervisor, con Lai Kwun-Tung como editor.

Shu Qi, dos veces ganador del premio Golden Horse y tres veces ganador del Premio de Cine de Hong Kong, colaboró ​​con Hou Hsiao-Hsien en «Millennium Mambo», «Three Times» y «The Assassin». Fue invitada a unirse a la Academia de Artes y Ciencias de Motion Motion en 2024 y recientemente protagonizó «Resurrection» de Bi Gan, que ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Cannes.

«Girl» tendrá su estreno mundial en competencia en Venecia, con ventas mundiales manejadas por Mandarin Vision para Asia, excluyendo China continental, y Goodfellas para territorios fuera de Asia.

Mira el clip aquí: