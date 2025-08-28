El debut de Thom Haye con Persib está a la vista, esta es la fecha

VIVA – Perseguidor tiene la oportunidad de reducir dos nuevos reclutas, Thom Haye y Federico Barba, en la cuarta semana de la Super League 2025/26. El partido se llevará a cabo en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), domingo 31 de agosto de 2025.

Leer también: Eliano Reijnders se unió oficialmente a Persib Bandung?



Haye y Barba fueron presentados oficialmente por Persib el miércoles 27 de agosto de 2025. Bobotoh pudo comprar este boleto de partido a través de la aplicación Persib Apps.

Haye es un centrocampista defensivo Equipo nacional indonesio que está obligado por un contrato por dos años. Mientras tanto, Barba es un defensor italiano traído para fortalecer la línea de defensa Maung Bandung.

Leer también: La primera carga después del divorcio, Pratama Arhan mencionó sobre ‘Independencia’



El entrenador de Persib, Bojan Hodak, abrió las posibilidades de que ambos debuten contra Borneo FC. Según él, la condición física de los dos jugadores es bastante convincente.

«Vemos desarrollos. El debut podría estar comenzando desde el inicio o en la segunda mitad. En esencia, Thom y Federico tienen el potencial de debutar contra Borneo», dijo Hodak, jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: Thom Haye a Persib, Netizen Bad promete que estos hombres caminan de Indonesia a los Países Bajos



Hodak agregó, Barba ahora se ha recuperado después de estar enfermo, mientras que Haye vino con excelentes condiciones porque primero se sometió a entrenamiento individual estructurado.

«Federico está listo para practicar, su condición está en forma. Para Thom, ya que antes de unirse, ha estado entrenando con un programa especial. Así que los preparamos de inmediato para luchar contra Borneo», concluyó Hodak.