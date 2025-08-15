El debut de ‘Power Play’ del escriba Johan Fasting como se ve por Produce

Productor experimentado Yngve Sæther de Norwegian Powerhouse Motlys, acreditado por «Oslo, 31 de agosto de Joachim Trier, 31 de agostocalle» Y más recientemente, la exitosa trilogía de Dag Johan Haugerud «Sex-Love-Dreams», producida con Hege Hauff Hvattum, se dirige al nuevo mercado de cine nórdicos de Haugesund con talento noruego rápido sobre el aumento Ayuno de Johan y su debut como director «Cómo robar una bicicleta».

El proyecto, en desarrollo temprano, se lanzará en el mercado de coproducción nórdica el 20 de agosto.

Un escritor establecido-showrunner, acreditado por la comedia ganadora de la EFA «Ninjababy», la serie «Home Ground» (2018-2019) y el ganador de Canneseries 2023 «Power Play», todo bajo la etiqueta de Motlys, Fasting está haciendo el salto en la creación de la longitud de las funciones con un drama de comedia sobre una joven ougura que se convierte en Bicycle de Motlys para sobrevivir a Oslo y una comunidad de la comunidad.

El personaje principal Hedda (26), tiene una oportunidad en su primer robo de bicicletas, que sale terriblemente mal, hasta que el famoso ladrón de bicicletas Pål la rescata y la lleva bajo su ala, enseñándole las cuerdas de su oficio.

«Cada vez que traigo el tema de los ladrones de bicicletas con familiares y amigos (lo que sucede cada vez más a medida que me he dado cuenta de que todos tienen una historia), su primer instinto generalmente es expresar desprecio por estos malditos ladrones que deberían ser encarcelados, ejecutados o preferiblemente, y cito:» ¡Quemado en el infierno! » El director dijo: «Siempre he estado en la descripción de Roger Ebert de las películas como» máquinas de empatía «, y estoy bastante seguro de que todos podríamos usar un recordatorio de que las personas que recurren al crimen a menudo tienen mejores razones para hacerlo que para encarcelarlas».

«Cómo robar una bicicleta» tendrá el sentimentalismo y el sentido de comunidad de «terreno natal». Tendrá la racha anarquista de «Power Play». Pero también debería ser lo suficientemente audaz como para dejar de lado las herramientas de la televisión y dejar que Frost se formara en los labios o el sonido de una tetera que hace clic en ocupar tanto espacio como el diálogo, el antagonismo y el impulso «.

Al encontrar similitudes entre el talento de escritura único de ayuno y Haugerud para combinar la profundidad y la ligereza, Sæther dijo: «¡Cualquiera con una bicicleta se relacionará con esta historia y yo he tenido tres bicicletas robadas una vez! Como una forma de sobrevivir en rico Oslo y recurre a una comunidad que le importa «.

Una referencia obvia será el clásico «The Bicycle Thief» de Vittorio de Sica, pero también películas de Tsai Ming-Liang, según el productor.

Hasta ahora, el PIC de $ 2.5 millones ha recibido apoyo de desarrollo del Norwegian Film Institute y una garantía mínima del distribuidor local Norsk Filmdistribusjon. Sæther buscará «todas las oportunidades de coproducción y co-financiamiento» en Haugesund.



Distribución de «dreames de amor sexual»

Ese haugesund Festival Internacional de Cine NoruegoLa confabia paralela, que se extiende durante el 19 al 22 de agosto, el productor también discutirá sus propios secretos comerciales y la experiencia de lanzar la trilogía de «Sex-Love-Dreams» de Haugerud internacionalmente en el panel de sueños de ser el nórdico adorable, promover las películas nórdicas internacionalmente «, organizada por la distribución de Europa.

Compartir de antemano con Variedad Algunas de sus lecciones aprendidas, Sæther, dijo: «Dag Johan tenía una visión muy clara de entregar tres películas sobre el amor, el anhelo y la sexualidad, retratado de una manera fresca e incluso divertida. Nuestro objetivo era producirlas en el mismo año y se estrenó cada uno de ellos en ‘A’ Festivals. No era evidente que se seleccionaran, y necesitamos margins para estar al lado».

Finalmente, «Sex» lo hizo en el Panorama 2024 de Berlín, donde ganó tres premios, y «Love» fue la primera película noruega en 38 años en postularse para un león dorado en Venecia 2024. Los «sueños» no lograron en Cannes, sino que entró en la competencia de Berlín donde sacó el codiciado oso dorado.

En el lado de la distribución, tener desde el principio socios que creían en el núcleo del proyecto era crucial ”. Tuvimos la suerte de asociarnos con tres socios de distribución nórdicos de alta perfil de alto perfil: Arthaus en Noruega, Camera Film en Dinamarca y Triart en Suecia, quienes creían en nuestro concepto, y algunos habían lanzado las películas anteriores de Dag Johan «I Perser» y «Beware of Children». Cuando presentamos los primeros clips en el mercado nórdico de cine de Göteborg en 2023, todos estaban súper entusiastas y pudieron ver lo que estábamos tratando de hacer.

Ahora mirando hacia atrás, podemos ver que la profundidad y el entretenimiento funciona; Hay un mercado para eso ”, dijo Sæther, refiriéndose también a la amplia distribución internacional de la trilogía a través del agente de ventas M-appeal que autorizó los derechos a los territorios, incluidos los Estados Unidos (lanzamiento de la cadena), el Reino Unido (películas modernas), Francia (Pyramide) y además de alrededor de 50 territorios.

«El mercado ahora es difícil», admitió el experimentado productor. «La burbuja de transmisión ha explotado, muchos profesionales de la televisión volverán al cine y la competencia es ajustada para la moneda pública. Muchas personas en el negocio han recurrido a otras industrias, y desafortunadamente, perderemos talento. Pero en Motlys [which turns 42 this year]Continuaremos produciendo al mismo ritmo. Al trabajar con el talento con el tiempo, como Dag Johan y Johan, nos sentimos más fuertes y optimistas. Lo clave para nosotros es ayudar a Talent a encontrar el mejor proyecto, no solo hacer películas para sobrevivir.

Deberíamos superar los límites y las fronteras, ayudar a los financiadores a creer que todavía es posible hacer películas de autor que se destaquen en el mercado global. Sería fácil ser conservador, pero simplemente tenemos que correr riesgos, tratar de encontrar un nuevo talento que nos dé películas o series que no sabíamos que nos gustaría «.

Sæther dijo que la aclamación crítica de la trilogía ha abierto muchas más puertas a nivel internacional para el verda verd, pero su próximo guión no debería estar listo antes de la primavera de 2026. «¡Dag Johan está escribiendo una obra de teatro y una novela al mismo tiempo, mientras representa la trilogía en los festivales. ¡Está un poco ocupado!» Él bromeó.

Dos de las películas de Haugerud en la trilogía: «Dreams» y «Love» obtuvieron un total de 10 nominaciones en la película nacional Amanda de Noruega, que se entregarán el 16 de agosto en Haugesund.