El debut de los corredores indonesios en el Rally Dakar 2026 arroja resultados positivos

Riad, VIVA – La participación del corredor indonesio Julian Johan en el evento. Rally Dakar El año 2026 registró resultados que se consideraron positivos en su primera aparición. Compitiendo en la categoría Dakar Classic, logró terminar la competición ocupando el quinto lugar en la general entre decenas de participantes de cross-country.

Julian Johan compareció junto al navegante francés, Mathieu Monplaisi, y pudo mantener la regularidad hasta la meta de la regata. Estos resultados fueron publicados oficialmente por los organizadores del Dakar 2026 como la clasificación final de la categoría Dakar Clásico.

Este logro no es sólo un récord personal para Julian, sino que también se suma a la lista de corredores indonesios que participan en el evento de rally más desafiante del mundo. Su éxito al completar la carrera se considera importante considerando que el Dakar es conocido por su terreno extremo y su larga duración.

«Poder terminar el Dakar en quinta posición en la general de la categoría Dakar Classic superó las expectativas, porque el objetivo inicial era llegar a la meta», afirmó el hombre familiarmente llamado Jeje en un comunicado oficial, citado el domingo 18 de enero de 2026.

Además de estar entre los cinco primeros en la general, Julian también registró resultados competitivos en la clase en la que participó. En el Dakar Classic 2026, competirá en la Clase H.2, que está repleta de varios tipos de vehículos y niveles de experiencia de los participantes.

Después de completar 14 días de carrera, Julian consiguió con éxito el tercer puesto en la Clase H.2. Este resultado fortalece su récord de debut como corredor capaz de competir consistentemente en condiciones de terreno difíciles.

Según Julian, la mayor parte de la pista está dominada por desiertos de roca y arena que requieren preparación física y resistencia del vehículo. «El terreno es muy desafiante e inusual para los corredores indonesios, por eso todos los días tratamos de tener cuidado», dijo.

Otro logro vino de la categoría Clásico Icónico, donde Julián obtuvo el primer lugar. Esta categoría está destinada a participantes que utilizan coches de carreras con un historial de participación en el evento París Dakar en la época anterior.

En esta competición, Julián contó con el Toyota Land Cruiser 100 preparado por el equipo Compagnie Sahariene de Francia. Se sabe que este vehículo tiene antecedentes históricos como un automóvil que se utilizó en la era de gloria de los rallyes a principios de la década de 2000.