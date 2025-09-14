El debut de la WTA penetró inmediatamente en la final, dijo esto, la tenista indonesia Janice Tjen

Sao Paulo, vivo – Jugador de tenis indonesio Janice Gann logró penetrar la final en el debut de los Tours WTA En Sao Paolo, Brasil, después de ganar un set directo en la ronda de semifinales, sábado 13 de septiembre, 2025 hora local o Wib Sunday.

Había fallado al principio, Janice se centró en tomar el control del partido con una actuación brillante para vencer al sexto Francesca Jones inglés con 7-6 (0), 6-3 en 1 hora 32 minutos.

«Esto es especial», dijo Janice después del partido, como transmitido por WTA.

«Este es mi primer torneo WTA fuera del Grand Slam, y poder llegar a la final es una ventaja. Pero al final, esto es solo un partido ordinario, así que veré cómo jugaré mañana».

Con esta victoria, el jugador de tenis de 23 años se convirtió en el tercer jugador de tenis indonesio en llegar a la final de la WTA en la era moderna o abierta del tenis, siguiendo los pasos de Yayuk Basuki y Angelique Widjaja.

Según los registros de WTA, el éxito también marcó la 63ª victoria de Janice esta temporada y la 58ª victoria en un campo duro.

La clave de la victoria está en el servicio. Janice terminó el partido con ocho as, que admitió gracias a su arduo trabajo detrás de escena.

«Mi entrenador y yo practicamos mi servicio casi todos los días», dijo Janice.

«Y feliz de ver que el negocio condujo a resultados poco a poco».

Además del aumento en Ace, Janice ganó alrededor del 90 por ciento de los puntos en su primer servicio y aún más impresionante, que es el 71 por ciento en el segundo punto de servicio.

La victoria también respondió preguntas que dudaron de la capacidad de Janice para competir en la gira de la WTA después de actuar fuertemente en el US Open el mes pasado.

Antes de llegar a Nueva York para la calificación del US Open, Janice había ganado 45 de sus últimos 50 partidos profesionales.

Durante este período, alcanzó las nueve finales de la ITF, ganó seis títulos y subió más de 200 ranking, del No. 371 al No. 149.

Se desempeñó brillantemente con la victoria de la primera ronda sobre Veronika Kuternotova en su debut en el Grand Slam y WTA después de nunca perder el set en tres partidos de clasificación.

Además, en la última WTA 250 Sao Paolo, Janice se enfrentará al tenista francés Tiantsoa Rakotomanga Rajoonah, quien venció a la quinta semilla Renata Zarazua 6-3, 6-2. (Hormiga)