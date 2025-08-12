El debut de la NFL de Cam Ward dibuja una comparación sorprendente de ESPN

Titanes de Tennessee Celección de draft No. 1 Cameron Ward Obtuve sus primeras repeticiones en vivo el sábado pasado contra los Tampa Bay Buccaneers en el primer partido de pretemporada de Tennessee en el estadio Raymond James. Un analista de ESPN hizo una comparación notable después de ver el juego, señalando el estilo de juego no tradicional de Ward y el equilibrio como un llamador de señal de primer año.

Marcus Spears de ESPN, una selección de draft de primera ronda de 2005 quien jugó profesionalmente durante nueve temporadas, intervino en la pequeña muestra de obras de teatro de Ward durante la edición del lunes de «NFL Live«.

«Vi un poco de Amor Jordan en Cam Ward » Spears dijo. «Vi un poco de esa habilidad para lanzar la pelota poco ortodoxa; la mecánica no es necesariamente perfecta, pero puedes ver el talento. Lo más importante que vi en este juego y lo que busco en los novatos en la pretemporada es equilibrio».

Ward solo participó en Dos unidades ofensivas el sábado por la nocheTerminando el debut tan esperado con un touchdown después de ir a tres en su posesión de apertura.

«No lo vi realmente en absoluto en el pánico durante este juego. No sabes entrar en tu primer juego de la NFL cómo será la velocidad; no tienes una idea de lo que las defensas van a hacer … nunca parecía que estuviera fuera de lugar».

La mecánica de Ward dibuja comparaciones de amor de Jordan

Esta no es la primera vez que el juego de Ward ha dibujado paralelos al amor. El analista del draft de la NFL de ESPN, Matt Miller, citó rasgos similares al clasificar a Ward entre sus mejores prospectos de mariscal de campo en marzo, antes del draft de la NFL 2025. Miller señaló el movimiento de bolsillo de Ward, la fuerza del brazo de la pelota profunda y la capacidad de juego como una reminiscencia del mariscal de campo de los Packers durante su desarrollo temprano.

«Cuando lo veo [Ward] Jugar, veo a Jordan Love del Packers de Green Bay» Miller dijo. «La fuerza del brazo, tiene más movilidad del bolsillo, también necesitará un poco de tiempo para acelerar su proceso en el siguiente nivel. Al salir de la universidad, fue muchas veces en las que pudo derivarse en el bolsillo y hacer algunas de sus jugadas».

«Eso tendrá que ser más rápido en la NFL. A veces, se camina en un saco, pero la fuerza del brazo, la velocidad, el campocador que tiene, realmente bueno de Cam Ward».

Estas comparaciones hechas por analistas profesionales van más allá de la adulación, son instructivas. El aumento del amor de una perspectiva cruda a una posible piedra angular de la franquicia incluyó dolores de crecimiento, pero su equilibrio y capacidad para funcionar bien como un bien como un entrante de dos años Para Green Bay son activos probados. Si Ward puede canalizar incluso una fracción de esa trayectoria, los fanáticos de los Titanes tienen todas las razones para ser optimistas.

El optimismo es alto después del debut de Ward

En la conferencia de prensa posterior al juego del entrenador de los Titanes, Brian Callahan el sábado por la noche, elogió la actuación de Ward.

«Pensé que Cam jugó bien en su serie dos que obtuvo», dijo Callahan a los periodistas, Vía Buck Reising de A a Z Sports. «Una vez una extraña primera mitad con tres posesiones, tuvo una de tres, y luego regresó y lideró un impulso de touchdown. Pensé que se veía bien, comenzó a sentirse un poco cómodo».

«Estaba rogando que volviera, pero eso no estaba en las cartas para esta noche», dijo Callahan. «Pensé que hizo algunas cosas buenas, y fue alentador».

Callahan se expandió sobre sus pensamientos durante una llamada del zoom dominical después de revisar la pérdida 29-7. Si bien estaba contento, enfatizó que Ward todavía tiene trabajo por hacer.

«Cam ciertamente aún no ha llegado», dijo Callahan, a través de Jim Wyatt de NFL.com. «Tenemos muchas cosas en las que todavía estamos trabajando. Pensé que era un buen comienzo para él, alentador. Fue productivo, pero hay un par de cosas en las que vamos a seguir.

La próxima oportunidad de Ward bajo las luces llega el viernes 15 de agostoCuando los titanes viajan para enfrentar el Atlanta Falcons en su segundo juego de pretemporada. Con otra semana de preparación, los fanáticos y analistas estarán ansiosos por ver cuánto más cerca puede estar a la altura de los Amor Jordan comparaciones. Para una franquicia que busca su próxima respuesta a largo plazo en el centro, Barrio Los primeros destellos insinúan el tipo de estabilidad y emoción que los fanáticos de los Titanes han estado ansiando.