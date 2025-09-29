Pancarta Memoria ha retirado la cortina Julian CastronovoLa documentación experimental noir «debut, o objetos del campo de los escombros como se catalogan actualmente» antes del despliegue teatral de la característica en octubre.

El «Debut» de Castronovo, que, como sugeriría su título, marca el debut de los cineasta de 27 años, estrenado en el Festival Internacional de Cine Rotterdam en enero antes de participar en un despliegue del festival global, con selecciones en el Festival Doc Fefefefifeño en el Museum of New York de arte moderno y el festival de películas de Los Ángeles centrados en el indio. Tomó el premio especial del jurado en el Transilvania International Film Festival.

Según la logline de la película, «Objetos del campo de los escombros como se catalogan actualmente», Julian Castronovo, como cineasta llamado Julian Castronovo (aunque no jugando del todo), se desplomó en una madriguera de conejo de conspiración digital mientras investiga la desaparición de un falsificador de arte. La película se inspiró en el caso del comerciante de arte de Nueva York Ely Sakhai, quien actualmente opera una galería después de ser condenado por falsificación y sentenciado a 41 meses de prisión.

«De alguna manera, fue una película muy difícil de hacer. Y de otras maneras, fue muy fácil. Básicamente, hice todo sentado en mi escritorio en mi habitación», Castronovo Le dijo a cineastaker magazinHablando sobre su debut, que se produjo por solo $ 900.

«Debut» se estrenará en el Local de Los Ángeles de Castronovo en el ahora Instant Image Hall el 17 de octubre. Un arco de Nueva York seguirá el 25 de octubre en Roxy Cinema. A partir de ahí, el indie se expandirá a más ubicaciones, con fechas que se anunciarán.

Mira el trailer a continuación.