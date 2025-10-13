El debut de Chris Stuckmann es un horror derivado

Después de convertirse en el mayor sorteo de financiación de Kickstarter jamás realizado para una película de terror, “Shelby Robles«Ciertamente lo demuestra el popular YouTuber. Chris StuckmanEl amor del género. Pero si bien la imitación puede ser la forma más sincera de adulación, no es necesariamente la más gratificante para los demás. Esta combinación de metraje encontrado, persona desaparecida, posesión demoníaca y otros ganchos narrativos comunes a menudo se siente como un compendio de ideas de otras películas que Frankenstein hizo juntas, con muy poco esfuerzo puesto para encontrar una personalidad propia.

En cines de Neón el 24 de octubre, más de un año después de su estreno en el Festival de Cine Fantasia de 2024, la película debería despertar un interés decente entre los fanáticos ansiosos por las emociones de la temporada de Halloween. Pero no es un comienzo terriblemente prometedor, y mucho menos memorable, para lo que uno supone que es una franquicia. En cambio, se parece más al tipo de entrada visible pero mediocre que normalmente se obtiene cuando una serie se queda sin inspiración creativa.

Stuckmann comenzó a publicar reseñas de películas en YouTube en 2009, acumulando más de dos millones de suscriptores mientras avanzaba gradualmente hacia una identidad como cineasta. Aunque su presencia en línea demuestra un rango de visualización más amplio, “Oaks” tiene la deja vu aire de alguien que no ha visto casi nada excepto horror bastante convencional durante toda su vida. Lo cual no es algo intrínsecamente malo… pero, hasta el momento, este guionista y director no ha desarrollado el estilo o la delicadeza para hacer que las ideas gastadas vuelvan a sentirse frescas.

El tramo inicial aquí es en modo falso documental, ya que conocemos la misteriosa historia de fondo de Riley Brennan (Sarah Dunn). Con tres amigos tenía un canal de YouTube llamado “Paranoicos Paranormales” donde investigaban supuestos fenómenos sobrenaturales. Sus modestos seguidores a menudo descartaban esas publicaciones como falsas, suponiendo que el cuarteto montaba cosas espeluznantes para obtener clics. Pero esa actitud cambió cuando los cuatro desaparecieron en 2008, mientras pasaban la noche en un pueblo fantasma de Ohio, no lejos de sus hogares. Hay imágenes existentes de Riley en una habitación, aterrorizada por los ruidos fuertes afuera, y luego nunca regresa después de que trémulamente se atreve a investigar.

Finalmente se encuentran los cuerpos mutilados de sus tres compañeros. Pero 12 años después, su propio destino sigue siendo desconocido, una fuente de fascinada especulación pública y obsesión personal por la hermana mayor de Riley, Mia (Camille Sullivan). Esta última está terminando una entrevista relacionada cuando alguien llama a su puerta. Al ser recibido, el hombre desaliñado que está afuera se dispara abruptamente en la cabeza. Resulta que es un ex convicto que había sido encarcelado en la siniestra penitenciaría de Shelby Oaks, ahora cerrada. Muere sosteniendo un video que Mia decide conservar y mirar, en lugar de entregarse a la policía. Ese casete deja en claro que el perturbado Wilson Miles (Charlie Talbert) jugó un papel desagradable en lo que sea que les sucedió a Riley y compañía.

Sin embargo, Mia no está convencida de que haya cometido ningún acto terrible solo, per se. Para consternación de su marido (Brendan Sexton III), ella se obsesiona con encontrar una verdad más profunda, incluso más oscura, una que sugiera un mal sobrenatural detrás no sólo de la desaparición de su hermana, sino también de la lenta extinción del otrora populoso Shelby Oaks.

Hay momentos bastante inquietantes mientras la búsqueda de Mia la lleva a husmear en un antiguo parque de diversiones decrépito, la prisión vacía y otros sitios. Pero nunca sentimos que se estén presionando nada más que botones rutinarios de género cuando ella sospecha que algo acecha en las sombras detrás de ella por 90ª vez. Y es francamente tonto cuando se ve amenazada por «perros del infierno» de ojos brillantes.

Si bien la realización cinematográfica en sí no es lo suficientemente atmosférica o distintiva como para ayudar, un problema central es que el guión de Stuckmann (a partir de una historia concebida con su esposa Samantha Elizabeth) parece una lista de convenciones de terror en lugar de algo que esté construyendo su propia mitología original. Es difícil no quejarse al descubrir que estos eventos tienen lugar en el «Condado de Darke» o al escuchar el diálogo sin sentido del humor que tienen los actores invitados Keith David (como un ex alcaide) o Michael Beach (un detective de policía).

Nada de esto es aburrido, pero es peligrosamente genérico. Las cosas se ponen más interesantes cuando Mia se topa con una casa improbable en medio del bosque, ocupada por una anciana bruja (Robin Bartlett). Pero esta secuencia culminante también recuerda a muchas otras películas como para nombrarlas, al igual que un tramo final donde la aparente resolución de los problemas de las hermanas resulta ser otra cosa.

Comenzando con metraje casi encontrado, la película inicialmente pide a sus actores que convenzan como personas «reales» captadas por la cámara, una artimaña que no funciona, y luego impide que el elenco nos convenza una vez que «Oaks» adopta un estilo de narración más convencional. En realidad, no es su culpa que no vendan material que exige expresiones de miedo casi constantes, pero que casi siempre parece un producto formulado de segunda mano.

Presumiblemente, la participación del productor ejecutivo Mike Flanagan impulsó el pulido general uno o dos niveles. Los resultados son respetables teniendo en cuenta los límites presupuestarios. Hay sobresaltos aceptables, además de algunas ubicaciones que provocan náuseas, explotadas eficazmente por el diseñador de producción Christopher Hare y el director de fotografía Andrew Scott Baird. Una fuerte partitura atribuida tanto a James Burkholder como a The Newton Brothers sigue indicándonos que estemos muy, muy asustados. Aún así, aunque es bastante divertido en su conjunto, “Shelby Oaks” se parece demasiado a un cosplay de terror como para meterse realmente en la piel.