El debut de Ares encabeza la taquilla del Reino Unido e Irlanda

«Disney»Tron: Ares”llegó a la cima de la taquilla del Reino Unido e Irlanda, con una recaudación inicial de £1,7 millones (USD 2,4 millones), según Comscore.

Warner Bros.’ “Una batalla tras otra» se mantuvo bien en su tercer cuadro, recaudando $ 1,6 millones para un total acumulado de $ 11,2 millones. El síndrome de Tourette de Studiocanal es un drama «Lo juro” debutó en tercer lugar con 1,6 millones de dólares.

Universal”Downton Abbey: la gran final» continuó su sólida racha, sumando 617.000 dólares por 22,8 millones de dólares hasta la fecha. «The Smashing Machine» de Entertainment Film Distributors, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, quedó en quinto lugar con 477.000 dólares en su segundo estreno.

Warner Bros.’ “The Conjuring: Last Rites” recaudó otros 412.000 dólares en su sexta semana, lo que eleva su total a 24,1 millones de dólares. En el puesto 7, la animación de Kazoo Films “Night of the Zoopocalypse” abrió con 356.000 dólares, por delante de “Good Boy” de Vertigo Releasing, que se lanzó con 311.000 dólares.

«The Bad Guys 2», de Universal, recaudó 226.000 dólares por un total de 18,9 millones de dólares, mientras que «The Long Walk» de Lionsgate UK completó el top 10 con 197.000 dólares, elevando su total a 6 millones de dólares.

Sony abrirá “After the Hunt” de Luca Guadagnino, protagonizada por Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield, mientras que Lionsgate estrenará “Good Fortune”, encabezada por Keanu Reeves, Seth Rogen y Aziz Ansari.

Disney busca mantener su impulso de taquilla con la secuela de terror “Black Phone 2”, la continuación del éxito de Scott Derrickson de 2022, que llegará a los cines el viernes. Al thriller sobrenatural se unirá la familia de Universal que ofrecerá “Gabby’s Dollhouse: The Movie”, expandiendo la popular marca preescolar a la pantalla grande.

Uno de los lanzamientos más importantes de la semana es “Roofman” de Paramount, la comedia negra de Derek Cianfrance protagonizada por Channing Tatum, Kirsten Dunst, Ben Mendelsohn, LaKeith Stanfield y Peter Dinklage. La película se abre en más de 300 ubicaciones.

Netflix tiene una agenda ocupada con dos originales de alto perfil: “Frankenstein” de Guillermo del Toro, con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, y “Ballad of a Small Player” de Edward Berger, protagonizada por Colin Farrell, Fala Chen y Tilda Swinton. Ambos tendrán presentaciones teatrales limitadas antes de su debut en transmisión.

Studiocanal vuelve a visitar la película de culto de Keanu Reeves “Constantine”, conmemorando su vigésimo aniversario con una restauración en 4K, Curzon abre una restauración en 4K del clásico de todos los tiempos de Milos Forman “Alguien voló sobre el nido del cuco”, mientras que Elysian Film Group Distribution continúa su programa Studio Ghibli con el regreso de “La princesa Mononoke” de Miyazaki Hayao.

Otros títulos nuevos incluyen el drama sobre inmigrantes de Boris Lojkine, ganador de Cannes, “Souleymane’s Story” y la poco convencional historia de amor de Metro/Miracle Films, “Sunlight”. Los fanáticos de la ópera y la música clásica podrán disfrutar de “La Sonnambula – Met Opera 2025”, que se proyectará solo por un día.

El público punjabi puede esperar con ansias “Godday Godday Chaa 2” de Zee Studios International, que completa una programación variada y competitiva a mediados de octubre.