El debut como directora de Kristen Stewart está impulsado por un pequeño distribuidor

Cuando Kristen StewartCuando Forge adquirió su aclamado debut como director, “La cronología del agua”, para su distribución nacional unos meses después de su estreno en Cannes en mayo, una pregunta cruzó por la mente de muchas personas en la industria: ¿Qué diablos es Forge?

“Después de que comenzó la COVID, me dio la oportunidad de pensar, como productor de cine, en con qué entidad de ventas me gustaría trabajar, para tener un vehículo para estrenar las películas que teníamos intención de producir”, dice el fundador Mark Mathias Sayre. «Tuvimos cierto éxito inicial y un par de contemporáneos nos preguntaron si nos encargaríamos de sus ventas o distribución. Un par de años después, ahora es todo lo que hacemos».

A medida que una avalancha de contenido ha invadido el mercado, también lo ha hecho una avalancha de nuevas boutiques. distribuidores buscan estrenarlo, a menudo priorizando lo que quieren sus realizadores o dirigiéndose a audiencias específicas. En los últimos dos años, compañías como 1-2 Special, Cartuna x Dweck, the Future of Film Is Female, Joint Venture, Muscle Distribution, Suncatcher Prods., Watermelon Pictures, Willa y más han comenzado a colocar películas independientes de bajo presupuesto en los cines. También ha estado sucediendo a mayor escala: desde su lanzamiento en 2023, AMC Theatres Distribution ha recurrido a los expertos en distribución nacional Variance Films para conocer el terreno. Su operación ha tenido grandes éxitos con documentales de conciertos como “Renaissance: A Film by Beyoncé” y otras presentaciones de eventos.

Pero tener más opciones no necesariamente facilita el camino del productor. «Lo más importante que necesitas es paciencia y tienes que encontrar tu nicho», dice Mabel Tam, vicepresidenta senior de cine y programadora principal de Landmark Theatres. «Ya no existe un enfoque único que sirva para todos». Ella cita la comedia interreligiosa judía-católica “Bad Shabat” como ejemplo. «Lo lanzaron primero en Florida, incluso antes de llegar a Nueva York o Los Ángeles, y luego apuntaron a donde querían ir. Tienes que ser ágil y paciente y vigilar tu calendario de lanzamientos, asegurándote de no competir con nada demasiado grande».

‘Pilluelo’

¿Qué podría ser mejor que encontrar un público específico para tu película? Un distribuidor que tiene un nicho de audiencia para toda su cartelera. Watermelon Pictures, una filial de MPI Media Group, con sede en Chicago, se centra en el cine palestino y temas relacionados. Desde que fue fundada en 2024 por los hermanos Badie y Hamza Ali con la directora creativa Alana Hadid (hermana de las modelos Gigi y Bella Hadid), ha distribuido alrededor de una docena de películas y lanzó el servicio de streaming Watermelon+. Su potencial para llegar a audiencias desatendidas es similar a la forma en que Angel Studios ha tenido éxito entre los espectadores que buscan contenido familiar y basado en la fe.

Suncatcher Prods., que recientemente se encargó de la distribución en cines del documental armenio “There Was, There Was Not”, con Watermelon como auxiliar, es un sello que se centra en el estreno en cines de películas sobre mujeres, personas con discapacidades y el medio ambiente. La veterana de Amazon y Focus Features, Annalisa Shoemaker, fundaron la empresa en 2023 como un equipo de distribución teatral por contrato. Tuvo un comienzo auspicioso con la nominada al Oscar “Matar a un tigre”, llevando la película de su carrera de clasificación a premios a más de 40 cines de autor. Shoemaker recientemente dejó su línea de documentales y trabajó con AMC Theatres para reservar la comedia romántica “Good Bad Things” y prepararla para un acuerdo de transmisión de Hulu. «Uno de nuestros objetivos en Suncatcher es construir una comunidad, trabajando hacia atrás desde la audiencia para saber qué quieren y cómo unirlos», dice.

A primera vista, la agenda de Future of Film Is Female parece bastante directa: crear paridad de género en la industria cinematográfica apoyando las producciones, exhibiciones y promoción de mujeres que son cineastas primerizas. “Lo que he visto, después de los festivales, es que no hay mucha gente [gender] «Hay paridad en el tipo de películas que se eligen después», dice la programadora y fundadora de FOFIF Caryn Coleman, quien hace un año lanzó el brazo de distribución de su organización de casi ocho años de existencia. «Una de las razones por las que quería hacer esto es porque hay más películas de estas de las que podría manejar». Pero su modelo es algo que podría tener aplicaciones mucho más amplias: utilizar una organización sin fines de lucro para financiarlo todo. «Eso no quiere decir que no intentemos recuperar el dinero que invertimos, pero como organización sin fines de lucro, intentamos hacerlo a través de diferentes medios».

La empresa de producción y distribución Willa “se centra en películas de importancia social y cultural”, dice su fundadora Elizabeth Woodward. La impresionante lista de películas de Willa incluye “The Fence” de Claire Denis y “La Cocina”, nominada a los premios Spirit. «El Instituto Sundance está realmente comprometido con el futuro de la distribución, por eso me invitaron a ser parte de su beca», dice. «Ahí es donde realmente formalicé el modelo de negocio de Willa, con algunos mentores fantásticos».

‘Cosas buenas y malas’

Si bien la mayoría de estas nuevas distribuciones se inclinan hacia tarifas más serias, existen algunas excepciones notables. Cartuna x Dweck, una asociación de Hannah Dweck y Dweck Prods de Ted Schaefer. con el estudio de animación Cartuna de James Belfer, está lanzando sus operaciones con “Dead Lover”, una comedia de terror que planean proyectar con tarjetas “Stink-O-Vision” para rascar y oler. «Hemos estado analizando algunos de los tipos de películas más interesantes y extrañas en las que nos gustaría involucrarnos, y no vemos que el mercado sea muy favorable para ellas», dice Belfer. «Y trabajábamos con ciertas empresas y las cosas no tenían sentido para nosotros. Así que [thought]’¿Por qué no dedicamos nuestra energía a la distribución?’ Su equivalente en el campo podría ser Muscle Distribution, fundada recientemente por la historiadora de cine Elizabeth Purchell, que se centra en películas artísticas y underground queer clásicas.

Si bien es posible que cada una de estas nuevas empresas no gane mucho, juntas pueden generar un impacto. “Los nuevos distribuidores más pequeños son bien recibidos por las salas de cine, en particular las salas de cine independientes y las cadenas de cines más pequeñas”, afirma Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de comScore. «Muchos de ellos llenan un vacío al ofrecer películas que, por sí solas, pueden no generar una gran cantidad de taquilla, pero que colectivamente pueden contribuir al resultado final, al mismo tiempo que brindan distribución y marketing a películas incipientes o pasadas por alto».

Nunca ha sido fácil para los cineastas independientes, pero el surgimiento de tantas distribuciones boutique ofrece un claro reflejo de cómo han cambiado las expectativas. “Hay literalmente docenas de películas increíbles que se estrenan en Sundance, Tribeca, SXSW y todos estos otros festivales de cine regionales”, dice Lela Meadow-Conner, miembro de la junta directiva del grupo de exhibidores independientes Art House Convergence. «Sin embargo, los presupuestos de marketing de los distribuidores teatrales tradicionales han disminuido, o no están viendo los retornos de taquilla que tuvieron en el pasado. Pero [boutique distributors’] Las ventanas y las condiciones suelen ser más favorables para los cines. Algunos de ellos incluso harán una división 50/50”. Y varias distribuciones reconocen que el teatro a menudo es solo una pérdida. «Ven el cine como marketing, con la esperanza de recuperar parte de ese dinero con el streaming».

Una palabra de moda que escuchará mucho en el espacio de distribución independiente es «hecho a medida», una forma elegante de decir que el lanzamiento de cada película se adapta específicamente a esa característica y a su audiencia única. Joint Venture, una nueva empresa cofundada por el veterano de Participant Chris Lane, promete “crear coaliciones con cineastas, audiencias y socios para desbloquear el potencial de cada película”. Les da a los cineastas la oportunidad de tener una mayor participación en el lanzamiento de su película, dirigirse a comunidades con vínculos específicos con sus personajes o temas, y ofrecer a otros la oportunidad de asociarse con ellos en una campaña de marketing o proyecciones. Para su reciente estreno, «If You See Something», un thriller romántico centrado en un médico iraquí que busca asilo político en Estados Unidos, el sitio web de la película anima a los espectadores a unirse o donar a una organización que da la bienvenida a familias de refugiados.

‘La cocina’

En febrero, el ex ejecutivo de Sideshow Jason Hellerstein lanzó 1-2 Special, reuniendo un equipo de veteranos del cine independiente para lanzar hasta 10 estrenos teatrales al año. Si bien muchas distribuciones afirman ser amigables con los cineastas, 1-2 Special tiene como objetivo involucrarlos tanto como deseen y ser lo más transparente posible sobre el proceso. El sello tuvo un comienzo sólido el 10 de octubre con el debut como director del actor Harris Dickinson, “Urchin”.

También hay nuevas boutiques que afirman ser operaciones de “cineasta primero”, donde los productores obtienen su parte de la taquilla antes o al mismo tiempo que los distribuidores. “Esa es una premisa a la que muchos distribuidores emergentes se han suscrito o se han autodenominado”, dice la abogada de entretenimiento Elsa Ramo de Ramo Law. «Y luego está el diablo en los detalles: ¿Es así realmente como está estructurado el acuerdo? ¿Hay costos y honorarios ocultos? ¿Tienen un plan de negocios que vaya a generar algún ingreso? Con tanta volatilidad en el mercado, la mejor versión de un acuerdo proporciona algún tipo de anticipo o garantía mínima. Cuando solo se trata de participación en los ingresos, se convierte en una propuesta mucho más riesgosa para el productor. Nada es mejor que [getting] la mayor cantidad de dinero por adelantado”.

Aunque la afluencia de nuevos jugadores es emocionante, Ramo dice que los productores no deberían bajar la guardia. «En términos de evaluación de la distribución, hay que asegurarse de que no se trate sólo de la oferta sobre la mesa», afirma. «¿Estas empresas van a tener efectivo dentro de un año? Porque en estos ciclos de distribuidores emergentes, lo único que no ha desaparecido es que uno realmente necesita hacer su debida diligencia».