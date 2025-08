El debut bidireccional de Travis Hunter sugiere que puede llegar un papel más importante

Getty

El Jaguars de Jacksonville dio a los fanáticos una idea de lo que Travis Hunter podría convertirse en el scrimmage del viernes por la noche. El novato hizo su esperado debut bidireccional bajo las luces en el estadio Everbank, jugando 38 instantáneas totales divididas entre la ofensiva del primer equipo y la defensa.

Marcó la primera vez en el campamento de entrenamiento que Hunter había jugado ambos lados de la pelota en la misma sesión, y los resultados fueron alentadores. Su presencia se sintió más en la ofensiva que la defensa, pero el entrenador en jefe Liam Coen salió exactamente con lo que esperaba ver: equilibrio, explosividad y potencial.

«Le conseguimos el trabajo que queríamos» Dijo Coen. «Era calidad. Pensé que cuando tenía la pelota en sus manos, operaba a un alto nivel».

Retornos tempranos en la ofensiva

El mayor chapuzón de Hunter se produjo como receptor, donde transportó en tres atrapadas para 43 yardas. Lo más destacado: una huelga de 21 yardas de Trevor Lawrence En el medio que ayudó a provocar un viaje de zona roja. También fue atacado en la zona de anotación, pero un lanzamiento ligeramente detrás le permitió al apoyador Ventrell Miller romperlo.

Aun así, la habilidad de Hunter en el espacio y el talento para crear yardas después de la captura dio a los fanáticos y entrenadores, algo por lo que estar entusiasmado. «Muy bien [with the ball in his hands] En el espacio, ¿no? » Coen dijo con una sonrisa.

Hunter trabajó con la ofensiva del primer equipo en 17 instantáneas, una inversión significativa para un jugador que aún aprende el libro de jugadas mientras equilibraba las repeticiones en la esquina. Pero el Trust Jacksonville se está poniendo en él como arma, especialmente en situaciones clave, sugiere que ya está ganando un lugar en la rotación ofensiva.

Noche tranquila, trabajo valioso en defensa

Defensivamente, Hunter era menos activo estadísticamente, pero sus 21 repeticiones en el esquinero eran valiosas para el desarrollo. La falta de acción a su manera tuvo más que ver con el pase dominante de los Jaguars que cualquier lucha en la cobertura.

Con la línea defensiva generando presión constante, mariscal de campo de respaldo Nick Mullens Nunca probé el lado del campo de Hunter. Eso no molestó a Coen, quien enfatizó el valor de los representantes de toda velocidad en situaciones en vivo, independientemente de las líneas de estadísticas.

«Eso era lo que esperábamos hacer esta noche», dijo Coen. «Solo consíguelo en ambos lados de la pelota, trabajo de calidad. Sé que no obtuvo mucho [action at corner] Porque la línea D estaba teniendo una buena prisa «.

Los instintos naturales de Hunter en la esquina son bien conocidos, y los Jaguars no necesitan que sea perfecto ahora. Solo necesitan que esté listo. Y obtener repeticiones reales con la primera unidad sin ser expuesto u atacado es una victoria en sí misma.

Sus destellos en la ofensiva eran reales. Su trabajo en defensa fue estable. Y el hecho de que Jacksonville confió en él para manejar ambos dice mucho sobre lo que puede venir. Queda por ver si el equipo continúa dividiendo su carga de trabajo. Pero según el debut del viernes, una cosa está clara: Travis Hunter tiene todo el talento para ser la primera estrella de dos vías de la NFL desde Chuck Bednarik en 1962.