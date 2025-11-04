¡El deber del Estado es no complicarle las cosas al pueblo!

Jacarta – Jefe RPD RI señora emperatriz atacando a los funcionarios del gobierno que todavía tienen la vieja forma de pensar. Según él, es necesario eliminar esta mentalidad para no obstaculizar los servicios públicos.

Así lo transmitió Puan en su discurso de apertura del II Período de Sesiones de la Cámara de Representantes de RI para el año de sesiones 2025-2026 en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el martes 4 de noviembre de 2025.

«La antigua mentalidad era como ‘si se puede hacer más difícil, ¿por qué hacerlo más fácil?’ Este tipo de actitud no sólo obstaculiza el progreso, sino que también lo aleja. país de la gente», dijo Puan.

Dijo que la RPD de RI está unida. gobierno tener una firme determinación de erradicar cultura laboral y esos viejos patrones de pensamiento.

Puan también recordó que la tarea del Estado no es complicar los asuntos del pueblo. Más bien, facilita los asuntos y las necesidades de las personas.

«Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y trabajar para que la tarea del Estado no sea complicar los asuntos de la gente, sino hacerlos más fáciles», afirmó.

En cada política y acción, continuó Puan, la orientación de los funcionarios del gobierno debe ser clara al presentar un país que es rápido en servir, no lento en poner excusas.

«El país está ayudando, no retrasando. El país está escuchando, no ignorando», dijo Puan.

Con ese espíritu, Puan invita a todos los miembros de la RPD a garantizar que todas las funciones legislativas, de supervisión y presupuestarias se lleven a cabo verdaderamente para fortalecer la alineación del Estado con el pueblo.

«Para que las políticas que produzcamos no sólo regulen, sino que también empoderen y ennoblezcan la vida de las personas», concluyó Puan.