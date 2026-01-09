El DC de los Chargers, Jesse Minter, rompe el silencio sobre la charla del entrenador en jefe antes del partido de los Patriots

El Cargadores de Los Ángeles se están preparando para su próximo enfrentamiento de comodines contra el Patriotas de Nueva Inglaterray está claro que este será el partido más difícil de la temporada. Los Chargers tendrán que viajar a la costa este, donde drake maye y les espera una de las ofensivas más eficientes de la liga.

Y, sin embargo, si bien este juego es muy importante, no es lo único que hay coordinador defensivo Jesse Minterla mente. Con ocho puestos diferentes de entrenador en jefe disponibles en todo el mundo NFLMinter se ha convertido rápidamente en uno de los principales candidatos para varios de estos trabajos. Minter sabe que esto podría ser un gran esfuerzo en lo que respecta a su carrera como entrenador, pero insistió en que está concentrado simplemente en ayudar a Los Ángeles a derrotar a Nueva Inglaterra en este momento.

Jesse Minter habla sobre el interés del entrenador en jefe

No siempre ha sido agradable para los Chargers esta temporada en ambos lados del balón, gracias en gran parte a una serie de lesiones que el equipo ha enfrentado, pero han logrado reconstruir las cosas cuando más lo necesitaban. En defensa, Minter ha aprovechado al máximo una defensa talentosa que parece destinada a causar problemas a los Patriots el domingo.

En apenas su segundo año como coordinador defensivo de Los Ángeles, Minter rápidamente ayudó a convertir una unidad que siempre fue una de las peores unidades de la liga durante el mandato de Brandon Staley con el equipo en una de las mejores. Con unos fuertes siete delanteros y una secundaria que ha logrado grandes avances, el trabajo de Minter con este grupo no ha pasado desapercibido.

Hay un puñado de vacantes de entrenador en jefe con las que se ha vinculado a Minter, y parece que podría encaminarse hacia la puerta de salida esta temporada baja. Considerando lo importante que sería esta decisión para la carrera de Minter, obviamente está en su mente, pero por el momento, lo único que le preocupa es encontrar una manera de ayudar a los Chargers. avanzar a la ronda divisional de los playoffs.

«Creo que cualquiera en la profesión que sea un competidor, eventualmente querrá tener esa oportunidad», dijo Minter el jueves. «Pero ahora mismo estás jugando contra los Patriots, cabeza de serie número 2. Tienen marca de 14-3 y un mariscal de campo con calibre de Jugador Más Valioso… Es fácil mantener la concentración cuando tienes ese desafío».

Jesse Minter, Chargers con el objetivo de eliminar a los Patriots de los Playoffs

Con tantos puestos vacantes y Minter siendo considerado uno de los mejores candidatos a entrenador en jefe en este ciclo, no sería una sorpresa verlo conseguir uno de los puestos vacantes en toda la liga esta temporada baja. Con las solicitudes de entrevistas para el entrenador en jefe, obviamente este será un tema de discusión para Minter, pero es algo de lo que podrá preocuparse más adelante.

En el presente, Minter tiene las manos ocupadas cuando se trata de descubrir cómo frenar a Maye y la poderosa ofensiva de Nueva Inglaterra. Si bien los Pats jugaron un calendario históricamente fácil esta temporada, con frecuencia sacaron a sus oponentes del agua. Si Minter no puede encontrar una manera de frenar a Maye, podría estar descubriendo cómo será su futuro antes de lo que le gustaría.