El DC de los 49ers, Robert Saleh, da pistas sobre el futuro con un gran cambio antes de los playoffs

El 49ers de San Francisco Concluyó su temporada regular el sábado por la noche con una derrota por 13-3 ante sus rivales divisionales Seahawks. El “lunes negro”, como se le conoce, afirmaron varios ex entrenadores en jefe. El día después de que finaliza la temporada regular se llama así por todos los despidos que suelen acompañarlo, y este año no fue diferente.

Tal como están las cosas, hay siete vacantes para entrenadores en jefe en toda la NFL: los Titans, Gigantesasaltantes, marrones, CardenalesHalcones y cuervos. Ese último equipo es el más sorprendente, ya que Baltimore despidió el martes al veterano HC John Harbaugh a pesar de su larga historia de éxito con la franquicia, incluido ganar un Super Bowl en 2012. Harbaugh inmediatamente se convirtió en el principal candidato a entrenador en el mercado.

Los 49ers no son ajenos a que les roben coordinadores para puestos de entrenador en jefe, y es posible que pierdan otro. Se espera que el DC de los 49ers, Robert Saleh, sea un candidato serio para múltiples puestos de entrenador en jefe. Hay muchas vacantes actuales y no muchos productos probados: la experiencia y la destreza defensiva de Saleh se considerarán importantes puntos de venta.

El DC de los San Francisco 49ers, Robert Saleh, hizo un gran paso en preparación

No son sólo rumores en la calle: el hombre mismo se está preparando para sus oportunidades. Saleh contrató a un nuevo agente antes de este ciclo, algo que podría aumentar su atractivo o ayudarle a negociar un contrato más favorable. Cambiar de agente en un momento como este es una señal bastante clara de que está haciendo algún tipo de cambio.

La medida indica el entusiasmo de Saleh por regresar a un puesto de entrenador en jefe, si se le ofrece uno. Saleh fue anteriormente el entrenador en jefe del Chorros de 2021 a 2024, donde acumuló un récord de 20-36 a lo largo de tres temporadas y media (fue despedido cinco juegos después de la temporada 2024). Aunque Saleh nunca pudo encontrar un éxito sostenido en Nueva York, la falta de éxito de los Jets desde su partida le ha abierto la puerta para encontrar una segunda oportunidad en otro trabajo.

La defensa de los 49ers de San Francisco es mejor con Saleh al mando

Una cosa que no se puede negar acerca de Saleh es que es un coordinador defensivo fenomenal. En su primera etapa como coordinador defensivo de los 49ers de 2017 a 2020, sus defensas pasaron del puesto 24 al 13, al segundo y finalmente al quinto durante su tiempo. Incluso cuando estaba con los Jets como su entrenador en jefe, llevó la defensa número 32 en su primera temporada a la cuarta, tercera y tercera mejores defensas durante las siguientes tres temporadas que estuvo allí.

La defensa de San Francisco no cayó por un precipicio después de que Saleh se fue; de ​​hecho, se mantuvieron entre los 10 primeros cada año. Pero hay una razón por la que el HC Kyle Shanahan de los 49ers lo trajo de regreso tan pronto como pudo. Saleh es una de las mentes defensivas más inteligentes del juego actual, y los 49ers estarían en apuros para reemplazarlo si se fuera.