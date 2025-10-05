El cultivo de Chris Olave Trade Buzz ahora vincula a los jefes con la mezcla

Dirigiéndose a la Semana 4, el Jefes de Kansas City están promediando 24.3 puntos por juego, que es ocupó el puesto 14 en la liga. También están mediante alrededor de 221.8 yardas aéreas por juego, lo que los coloca en la mitad superior (duodécimo) entre los equipos.

Patrick Mahomes Y la compañía ha sido sólida, pero no dominante. Agregaría a un jugador con el conjunto de habilidades de, por ejemplo, Chris Olave ¿Para la sala de receptores abiertos del equipo ser el catalizador, la ofensiva debe llevar las cosas al siguiente nivel?

Resulta que Olave puede estar disponible pronto. El Santos son 0-4 bajo el entrenador en jefe de primer año Kellen Moore, y pronto se habla de una venta de incendios.

Según Nick Underhill de New Orleans Football.com«Hay equipos interesados ​​en algunos de los Santos‘Jugadores veteranos y estarán observando para ver quién está disponible en las próximas semanas, las fuentes de la liga me dicen. Hay una sensación en la liga de que Nueva Orleans estará abierto a escuchar ofertas en las próximas semanas «.

Los jefes de Kansas City mencionados como un posible comercio adecuado para WR Chris Olave

Haciendo referencia al informe de Underhill, Blake Silverman de Sports Illustrated nombró a Olave como un probable candidato comercial para el SantosY también nombró a los Chiefs como un equipo que bien podría estar interesado.

«Corredor Cámara de Alvin y el receptor Chris Olave me viene a la mente como posibles objetivos para otras franquicias que esperan llenar los agujeros durante la temporada «. Silverman escribió, agregando:

El 49ers (4–1) y Jefe (2–2) podría estar entre los escuadrones interesados ​​en reforzar sus habitaciones receptores, aunque Kansas City debería obtener un impulso después Rashee Rice’s Regrese una vez que se complete su suspensión de seis juegos.

Rice, una segunda ronda de 2024 que terminó con 938 yardas como novato, de hecho cambiará las cosas para Kansas City a la ofensiva, y junto con Xavier dignoUna selección de primera ronda de 2024, los Chiefs tienen un sólido golpe de uno y dos en WR. Sin embargo, eso no significa que debamos descartar completamente la idea de agregar a Olave a la mezcla.

Más sobre lo que hace que Olave sea una adición potencial tan intrigante

El Santos ejerció la opción de quinto año de Olave, manteniéndolo bajo el control del equipo hasta 2026 con un valor de opción de aproximadamente $ 15.5 millones. Eso no es un mal dinero para un jugador de su tipo.

Una ex selección general No. 11, el WR de 6 pies y 187 libras Tenía dos temporadas de 1,000 yardas En sus primeros dos años, y tiene un historial de producción incluso cuando el juego de mariscal de campo es desigual. Publicó 72 atrapadas para 1,042 yardas y cuatro touchdowns como novato (2022) y siguió con 87 atrapadas para 1,123 yardas y cinco puntajes en 2023.

Después de un 2024 acortado por una lesión (ocho juegos, 400 yardas), abrió 2025 con 26 atrapadas para 185 yardas y un puntaje en cuatro juegos. Imaginar cómo florecería en Kansas City con Mahomes debería intrigarse Jefe Nación.

Estilísticamente, es un FIR casi perfecto para la ofensiva de Andy Reid. Olave tiene una velocidad vertical legítima (corrió una carrera de 4.39 40 yardas en la cosechadora), y junto con su comodidad trabajando tanto afuera como en la ranura, encajaría maravillosamente en los conceptos de tres por uno y cuatro personas de Reid que estresan el tono de las seguros opuestas.

Es cierto digno de su regreso en su regreso de la Semana 4 después de lidiar con una lesión, pero agregar un verdadero corredor de ruta de calibre WR1 le daría a Kansas City la amenaza de tres niveles que no ha tenido constantemente desde la era de Tyreek Hill. Solo mira el botín de dragas de los pies de Olave:

Entonces, ¿qué podría costarle a Kansas City conseguirlo? Si Nueva Orleans sigue deslizándose, la dinámica del mercado (número de pretendientes, etc.) podría determinar si el Jefe involucrarse seriamente. Probablemente se necesitaría una selección de primera o segunda ronda para adquirir Olave, por lo que veremos si eso es demasiado para Brett Veach.