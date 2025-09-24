El culpable de Jammed Yakarta esta noche reveló, la causa resultó …

Yakarta, Viva – Los atascos de tráfico severos llegaron al área alrededor del edificio DPR/MPR, Central Yakarta, miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025. La policía se aseguró de que el culpable fuera un cierre temporal Puerta de peaje Trébol 1 el medio en el proceso reparar.

El director de tráfico de la Policía Metropolitana de Yakarta, el Comisionado de Policía Komarudin, dijo que esta condición tendría lugar en los próximos días. «Informe a la comunidad de inmediato. Este es el impacto de la congestión porque la puerta de peaje Semanggi 1 actualmente está cerrada durante los próximos días», dijo Komarudin.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin

El cierre hace que el flujo del vehículo se desvíe a la puerta de peaje Semanggi 2. Sin embargo, en la puerta solo se puede usar una subestación porque el resto todavía está en la etapa de mejora. Como resultado, las largas colas son inevitables.

«La puerta de peaje Semanggi 1 es la etapa de mejora debido al impacto de la quema de ayer. Luego, Semanggi 2 también, que solo puede usarse una subestación», dijo Komarudin.

Además, muchos automovilistas que están decididos a agarrar del carril izquierdo a derecho hacen que la situación sea más caótica. El ex jefe de policía del Metro de Yakarta Central hizo un llamamiento a los automovilistas para que usara la puerta de peaje de Kuningan como alternativa.

«Desde la dirección del aeropuerto, está bloqueado en la rampa Semanggi fuera de la rampa, porque las arterias son realmente muy densas», dijo.

Aun así, el flujo de tráfico en la carretera de peaje en la ciudad de Semanggi hacia Cawang fue monitoreado sin problemas. Del mismo modo, el camino arterial desde la dirección de Kuningan hasta Cawang. La policía ha bajado al personal para desentrañar la densidad en varios puntos.

«En el momento en que nuestros oficiales están dispersos en el campo», dijo Komarudin.