El cuidado del medio ambiente es una forma de recuerdo social

Kendari, VIVA – El ministro de Religión, Nasaruddin Umar, enfatizó que la celebración de la XXVIII Selección Nacional del Corán Tilawatil y Musabaqah Al-Hadith (STQH) en 2025 no es solo una competencia religiosa, sino un foro para formar una generación coránica superior, moral y solidaria que se preocupe por la sostenibilidad ambiental.

Según él, el gran tema de este año, «Transmitir el Corán y el Hadiz: mantener la armonía, preservar el medio ambiente», es un mensaje importante en medio de los desafíos de una era caracterizada por una crisis moral y ecológica.

«El Corán y los Hadith están presentes como voces proféticas que piden amor y armonía», dijo Nasaruddin en la inauguración del XXVIII STQH Nacional en el Monumento a la Unidad, en la ciudad de Kendari, sureste de Sulawesi (Sultra), el sábado por la noche (10/11/2025).

El Ministro de Asuntos Religiosos agregó que esta actividad también fue un impulso para inculcar la conciencia ecoteológica entre la gente. Considera que el cuidado del medio ambiente es parte de la manifestación espiritual en la vida cotidiana.

“El cuidado del medio ambiente es una forma recuerdo social. En cada verso sobre la naturaleza hay un mensaje de equilibrio y justicia ecológica. «Por tanto, amar el Corán significa amar a la Tierra y a los demás», concluyó Nasaruddin.

El STQH XXVIII Nacional fue inaugurado oficialmente por el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (Menko PMK), Pratikno, quien estuvo presente en representación del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto.



El ministro de Religión, Nasaruddin, acompañado por el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Pratikno, inaugura el evento STQH 2025 en Kendari.

La ceremonia de apertura estuvo marcada por el golpe de la dimba, un instrumento musical tradicional de Kendari, por parte de Pratikno junto con Nasaruddin Umar, el gobernador del sudeste de Sulawesi, Andi Sumangerukka, y el director general de Orientación Islámica del Ministerio de Religión, Abu Rokhmad. Se vio a miles de residentes llenando el área del Monumento a la Unidad para observar la procesión que combinaba los valores culturales y la espiritualidad islámica.

En su discurso, Pratikno recordó que el Islam alguna vez fue el centro del conocimiento mundial. Destacó la importancia de la sinergia entre fe y razón en la construcción de la civilización.

«Los grandes científicos no sólo eran expertos en conocimientos, sino que también memorizaron el Corán. Esto es una prueba de que la fe y la razón pueden trabajar juntas para construir la civilización», afirmó.

Pratikno también invitó a la generación más joven de musulmanes a continuar dominando la ciencia y la tecnología sin abandonar los valores espirituales.

«El progreso sin moral es como una espada afilada en manos de alguien con los ojos cerrados. Aquí es donde el Corán y los Hadith actúan como una eterna brújula moral», subrayó.