Labuan Bajo, EN VIVO – Uno de los cuerpos de una mujer fue encontrado en el Parque Nacional de Komodo en la isla Serai, el lunes 29 de diciembre de 2025 por la mañana. Se cree que el cuerpo es el de una hija. Entrenador del ValenciaMartines Fernando que no ha sido encontrado con el hundimiento del barco turístico Princesa Sakina.

El coordinador del puesto de Labuan Bajo Sar, Edy Suryono, dijo que el cuerpo fue encontrado flotando por pescadores en la isla Serai alrededor de las 06.15 WITA. Lo llevaron al estrecho de Ring antes de ser recogido por el equipo SAR para su evacuación.

La jornada 3 de búsqueda del autocar del Valencia acaba en cero Foto : Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo

«A las 06.20, el equipo conjunto SAR se dirigió al lugar del descubrimiento y evacuó el cuerpo», dijo Edy, el lunes (29/12/2025).

Luego el cuerpo fue trasladado a Labuan Bajo. Su llegada fue recibida con gritos histéricos de los supervivientes en el puerto deportivo de Labuan Bajo.

«¡Es mi hija!» Amanda, la superviviente, gritó tras ver el cuerpo en la ambulancia.

Luego, el cuerpo fue trasladado al Hospital General del Distrito de Merombok. (Informe de Vera Bahali, tvOne, Labuan Bajo)