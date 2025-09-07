El cuerpo del personal de la embajada de Indonesia en Lima fue enviado inmediatamente a casa a Indonesia

Yakarta, Viva – Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) RI dijo que el personal La embajada indonesia en cinco, Zetro Leonardo Purba quien murió como resultado de disparo A principios de este mes, se planeó ser repatriado de inmediato a Indonesia.

«Según el plan en los próximos días, se espera que (el cuerpo de Zetro) pueda ser repatriado a Indonesia», dijo el Director de Protección del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha, domingo 7 de septiembre de 2025.

Según Judha, la embajada indonesia en Lima todavía está coordinando con las autoridades locales para el proceso de devolver el cuerpo de Zetro.

La autopsia también se llevó a cabo en el cuerpo del personal de la embajada de Indonesia el 2 de septiembre, dijo, agregó.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulacholsa, dijo el jueves 4 de septiembre de 2025 que la embajada indonesia había coordinado intensamente con la policía de Perú para supervisar el proceso de investigación para obtener motivos y descubrir el tiroteo de Zetro.

«La policía está haciendo varios esfuerzos, incluso mediante la recopilación de pruebas y asegurando grabaciones de la cámara de vigilancia de la escena», dijo Nabyl en un comunicado.

La policía en Lima ha coordinado con la oficina del fiscal local para investigar este evento y también ha proporcionado supervisión y guardia adicionales a la familia Zetro, dijo.

El gobierno indonesio a través de la embajada de Indonesia en Lima también ha entregado una nota diplomática al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar que «el proceso de manejo de este caso tenga una gran atención», dijo Nabyl.

Zetro Leonardo Purba, un joven canciller estilista en la embajada indonesia en Lima, fue asesinado a tiros por una persona desconocida cerca de su residencia el lunes (1/9) hora local.

Según los informes de los medios locales, el personal de la embajada de Indonesia murió después de que una persona desconocida le disparó tres veces de su residencia en Lince, Lima.

Acaba de llegar a Perú para llevar a cabo sus deberes en la embajada de Indonesia hace cinco meses. Había servido en el General del Consulado de Indonesia (KJRI) Melbourne.

En respuesta al incidente, el viceministro de Asuntos Exteriores (Wamenlu) Anis Matta dijo que su partido evaluaría inmediatamente el esquema de protección para diplomáticos y personal que fueron colocados en el extranjero. (Hormiga)