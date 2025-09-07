El cuerpo del diplomático de Zetro de la República de Indonesia que fue asesinado a tiros en Lima será enviado a casa el 9 de septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) Rhode Island Proporcionar las últimas actualizaciones relacionadas con el retorno cuerpo Zetro Leonardo Purba, personal de la embajada indonesia en Lima que murió como resultado de disparo La semana pasada. Zetro llegará al país el martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia: el cuerpo del personal de la embajada de Indonesia fue enviado inmediatamente a casa a Indonesia



El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Vahd Nabyl A Mulaacholsa, reveló que el proceso de devolver el cuerpo de Zetro todavía está coordinado con el uso de fiestas. Especialmente funerales e instalaciones de transporte especiales para enviar cuerpos.

«Si todo sale bien, se espera que el cuerpo pueda llegar a Indonesia el 9 de septiembre de 2025», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en una transmisión de video recibida en Yakarta, el domingo 7 de septiembre de 2025.

Leer también: 3 Se identificó el cuerpo de una víctima de helicóptero en el sur de Kalimantan, ¡esta es su identidad!



Se aseguró de que el proceso de autopsia de la autopsia de Zetro por parte de la policía de Perú se completara hace unos días.

Anteriormente, el Director de Protección del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha, declaró que el cuerpo de Zetro podría ser repatriado en Indonesia en el futuro cercano.

Leer también: ¡Horrificado! La moto estaba temblando y luego murió por un camión en Pasar Minggu



«Según el plan en los próximos días, se espera que (el cuerpo de Zetro) pueda ser repatriado a Indonesia», dijo Judha respondiendo las preguntas de los periodistas el sábado (6/9).



Zetro Leonardo Purba estaba cubierto de sangre después de que OTK le disparó

Zetro Leonardo Purba, un joven estilista cancerino en la embajada de Indonesia Delicado por una persona desconocida cerca de su residencia el lunes (1/9) hora local.

Según los informes de los medios locales, el personal de la embajada de Indonesia murió después de que una persona desconocida le disparó tres veces de su residencia en Lince, Lima.

Acaba de llegar a Perú para llevar a cabo sus deberes en la embajada de Indonesia hace cinco meses. Había servido en el General del Consulado de Indonesia (KJRI) Melbourne.



Zetro Leonardo Purba (40) Staff de la Embajada Indonesia en Lima, Perú, que fue asesinado a tiros

En respuesta al incidente, el viceministro de Asuntos Exteriores (Wamenlu) Anis Matta dijo que su partido evaluaría inmediatamente el esquema de protección para el diplomático y personal que se coloca en el extranjero.

Mientras tanto, la embajada indonesia en Lima ha coordinado intensamente con la policía de Perú para supervisar el proceso de investigación para obtener motivos y conocer a los perpetradores del tiroteo de Zetro.

La policía de Lima ha coordinado con la oficina del fiscal local para investigar este evento y también ha proporcionado supervisión y guardia adicionales a la familia Zetro que todavía está en Perú. (Hormiga)