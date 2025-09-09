El cuerpo del diplomático de la embajada indonesia que fue asesinado a tiros llegó a Indonesia

Tangerang, Viva – Cuerpo Zetro Leonardo Purba, personal de la Embajada de Indonesia (Embajada de Indonesia) Cinco, quien murió como resultado de disparo por personas desconocidas (OTK) en Perú La semana pasada llegó al país el martes por la noche.

El personal del personal de la Embajada de Indonesia fue repatritado a Indonesia a través de la terminal de carga del cuerpo del Aeropuerto Internacional Soekarno -hatta (Soetta), Tangerang, Banten, después de ser volado desde Perú usando el avión CGK KL 809 AMS.

En la repatriación del cuerpo, también acompañado por la familia del difunto Zetro, a saber, su hijo y su esposa cuando aterrizan alrededor de 18.55 Wib.

Según los informes, el diplomático de la embajada indonesia en Lima, Perú, Zetro Leonardo Purba, fue asesinado a tiros

Monitoreo en la ubicación, a su llegada al aeropuerto, el cuerpo fue recogido inmediatamente por el Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia (Asuntos Exteriores) Sugión, la Embajada de Perú, Director de Protección del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia Judha Nugraha y el Ministerio de Asuntos Exteriores y familias de familias y familias al ser llevado a la carga de la carga humana transmitente para el proceso de entrega.

Además, el cuerpo del fallecido personal de la embajada de Indonesia fue transferido a una ambulancia preparada para llevar al Subroto Gatot del Hospital Central del Ejército (RSPAD) en el centro de Yakarta.

Después de ser enterrado como un proceso de adoración religiosa contra el difunto Zetro en el Hospital del Ejército, se planea que el cuerpo sea enterrado de inmediato por su familia en el sari del cementerio público (TPU) Mulya, la aldea de Babakan, el distrito de Setu, la ciudad de South Tangerang, Banten el jueves 11 de septiembre de 2025.

Se sabe que el proceso de autopsia del cuerpo de Zetro por parte de la policía de Perú se completó hace unos días.

La Embajada Indonesia en Lima ha coordinado intensamente con los oficiales de policía de Perú para supervisar el proceso de investigación para obtener motivos y descubrir los perpetradores de tiros de Zetro.

La policía en cinco ha coordinado con la oficina del fiscal local para investigar el incidente y también ha proporcionado supervisión.

Anteriormente, el personal de la Embajada de Indonesia (KBRI) en Lima, Perú, Zetro Leonardo Purba, murió después de convertirse en víctima del tiroteo el lunes por la noche 1 de septiembre a la hora local.

Según los informes de los medios locales, Panamericana Television, que fue monitoreado en Yakarta el martes, el personal de la Embajada de Indonesia murió después de que alguien desconoce a unos pocos metros de su residencia en Lince, Lima.

Se informó que el joven canciller estilista en la embajada de Indonesia en Lima estaba en bicicleta con su esposa cuando le dispararon.

Fue evacuado a la Clínica Javier Prado, pero su vida no pudo ser salvada. Mientras la esposa sobrevivió al ataque.

Según la información de la policía local, Zetro acaba de llegar a Perú para su tarea hace cinco meses. Era conocido por haber servido en el Consulado General de Indonesia en Melbourne, Australia. (Hormiga)