El cuerpo de una familia en Indramayu ha sido enterrado durante 4 días, la policía está esperando los resultados de la autopsia

Indramayu, Viva – La atmósfera de luto envolvió la procesión fúnebre de cinco víctimas del asesinato de una familia en Indramayu Regency, West Java. El miércoles por la tarde, los cuerpos de parejas casadas, padres y dos de sus hijos fueron enterrados uno al lado del otro en el cementerio público de la aldea de Sindang (TPU), distrito de Sindang, miércoles (3/9/2025).

Anteriormente, las cinco víctimas fueron encontradas en una condición patética, sus cuerpos fueron puestos en un agujero no lejos de la casa familiar. Este incidente de repente sorprendió a los residentes locales.

Los sollozos familiares estallaron durante la procesión fúnebre. Llorando aún más imparable cuando el cuerpo de un bebé de ocho meses se puso en una tumba. Los residentes y familiares sienten la pérdida de familias que se sabe que son amigables y cerca del entorno.

Las cinco víctimas eran una pareja casada Budi y Euis, el padre de Budi llamado Syahroni, así como sus dos hijos, una reina que tenía 7 años y Bela, una niña de ocho meses.

Mientras tanto, informado desde Antara, la Policía del Resort Indramayu (Polres) mencionó la investigación del caso de los cinco descubrimientos el cuerpo de una familia que fue enterrada en una madriguera en Paoman Village, Indramayu, West Java, también involucró a un equipo del Centro de Laboratorio Forense de la Policía Nacional (Puslabfor).

La atmósfera de la residencia de cinco víctimas encontradas enterradas en Indramayu

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Indramayu AKP Tarno en su declaración en Indramayu, miércoles (3/9/2025), dijo que la movilización del equipo conjunto se llevó a cabo para rastrear varias instrucciones desde la escena para que el caso pudiera revelarse lo más rápido posible.

Transmitió los resultados del examen inicial estimado, los cinco cuerpos habían sido enterrados durante tres o cuatro días antes de ser descubierto el lunes (1/9/2025).

Además, dijo que la condición del cuerpo había surgido un olor picante y que la cara era difícil de reconocer, por lo que se necesitaba un examen más a través de los métodos forenses y de la autopsia.

«Todavía estamos esperando los resultados oficiales de la autopsia para descubrir las causas de la muerte y las heridas encontradas», dijo. (OPI RIHARJO/TVONE/INDRAMAYU)