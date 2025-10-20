El cuerpo de un rehén israelí enterrado siete pisos bajo tierra cerca de una bomba sin explotar

Gaza, EN VIVO – Israel Se cerró de nuevo el acceso de los palestinos que entran y salen y el acceso de la ayuda humanitaria a través del cruce de Rafah a todos los cuerpos. rehén Los israelíes están detenidos. Hamás devuelto con éxito.

Desde mayo de 2024, el ejército israelí ha cerrado el cruce de Rafah, la única ruta que conecta Gaza con el mundo exterior que no estaba previamente bajo control de Tel Aviv antes de que comenzara la guerra en octubre de 2023.

Hamás había liberado previamente a 20 rehenes israelíes supervivientes y había entregado los cuerpos de otros 10 como parte del acuerdo. alto el fuegoa cambio de la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos.

El grupo de lucha palestino afirmó que estaban «haciendo grandes esfuerzos» para buscar los restos de otros rehenes israelíes, como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás basado en un plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hamás transporta los restos de rehenes israelíes

canal en idioma hebreo Noticias i24 informó, citando fuentes confiables, que Hamas había dicho a los mediadores que los cuerpos de los rehenes israelíes estaban ubicados siete pisos bajo tierra, cerca de bombas israelíes sin detonar.

En una declaración, Hamas dijo que recuperar el cuerpo puede llevar tiempo, ya que el movimiento requiere equipo especial para encontrarlo, equipo que actualmente no está disponible porque el ejército israelí le impide ingresar a la Franja de Gaza.

Hamás añadió que algunos cuerpos fueron enterrados en túneles destruidos por el ejército israelí, mientras que otros permanecieron bajo los escombros de edificios bombardeados y destruidos por las fuerzas israelíes.

Según el comunicado, los mismos soldados israelíes que mataron a los cautivos fueron los responsables de su entierro bajo los escombros.

Hamás dijo que los cuerpos de los prisioneros israelíes a los que había logrado llegar habían sido entregados, pero que evacuar al resto requeriría maquinaria pesada y equipo especial para retirar los escombros, algo que las autoridades israelíes no permiten actualmente en Gaza.

Hamás subrayó que el retraso en la devolución de los cuerpos era enteramente responsabilidad del gobierno de Netanyahu, acusado de obstruir el suministro del equipo necesario.

Hamás reiteró su compromiso con el acuerdo y su determinación de entregar todos los cuerpos restantes, al tiempo que acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de demorar y no cumplir su compromiso, al tiempo que obstaculizaba los esfuerzos humanitarios de Hamás para recuperar los cuerpos restantes.

Israel amenazó con reanudar las operaciones militares en la Franja de Gaza si Hamás no cumple plenamente con todas las disposiciones del acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor el 11 de octubre, especialmente en lo que respecta a la devolución de los cuerpos de los prisioneros israelíes que permanecen en Gaza.