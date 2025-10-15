El cuerpo de un hombre en el baño de ITC Fatmawati causa conmoción, la policía revela hechos sorprendentes

Yakarta, VIVA – Visitantes TIC fatmawatiEl sur de Yakarta quedó consternado por el descubrimiento de un cadáver. hombre en el baño público del 1er piso del centro comercial.

El incidente ocurrió el martes 14 de octubre de 2025 alrededor de las 10.30 WIB. Víctima conocido como S (50), empleado de una tienda de electrónica en ITC Fatmawati. El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Kebayoran Baru, comisionado de policía Suparmin, explicó que el cuerpo de la víctima fue encontrado tirado de costado en el baño por su compañero de trabajo.

Inicialmente, la policía recibió informes de presuntos asesinatos porque había muchos sangre en el lugar del incidente. Sin embargo, después de un examen más detallado, se descubrió que la sangre provenía del vómito de la víctima.

«Algunos dicen que fue cortado, pero no fue así. Había mucha sangre porque vomitó. La sangre salió de su boca», dijo Suparmin, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Según un colega de la víctima, el hombre no había venido a trabajar durante cuatro días porque estaba enfermo. Sólo había regresado a trabajar el día anterior al incidente.

«La familia también dijo que la víctima estaba enferma de tuberculosis. Según información de amigos y familia«Vomitó sangre», dijo Suparmin.

Según los resultados del examen de las imágenes de la cámara CCTV (circuito cerrado de televisión), se vio a la víctima entrando sola al baño sin que nadie la siguiera.

«En las cámaras de seguridad parece que entró solo. Nadie más lo siguió», dijo.

El cuerpo de la víctima fue evacuado por agentes de la policía metropolitana de Kebayoran Baru. Luego, la familia se negó a realizar una autopsia porque ya sabían que la víctima tenía antecedentes de enfermedades crónicas.

«La familia se llevó el cuerpo a casa y se negó a realizar una autopsia porque sabían que estaba realmente enfermo», dijo Suparmin.

Confirmó que no había signos de violencia en el cuerpo de la víctima. La policía confirmó que el hombre murió no porque fue asesinado, sino a causa de una enfermedad que padecía. Por lo tanto, este caso ahora no ha sido declarado como un acto criminal.

«Según los resultados del examen en la escena del crimen, no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de la víctima. Se sospecha fuertemente que murió debido a una enfermedad», dijo.