El cuerpo de un bebé flotaba en el río Wonogiri, los residentes habían pensado la muñeca

WonogiriVIVA – Los residentes de Cantel Hamlet, Pidekso Village, distrito de Giriwoyo, Wonogiri, fueron agitados por el descubrimiento cadáver bebé Hombres en el río, martes 19 de agosto de 2025.

Inicialmente, la pequeña figura se confundió con la muñeca fue desechada. Pero surgió la sospecha después de que el cuerpo estaba rodeado de moscas. El Jefe de Policía de Wonogiri, comisionado adjunto de la policía Wahyu Sulistyo, explicó la cronología de este trágico descubrimiento.

«Alrededor de las 16:00 WIB, un testigo vio a alguien similar a una muñeca en el río. A la mañana siguiente, luego se dio cuenta de que era un bebé que había estado rodeado de moscas», dijo Wahyu, jueves 21 de agosto de 2025.

Recibió un informe del jefe de la aldea, las filas de la policía del sector de Giriwoyo se movieron rápidamente visitando la ubicación, señalando declaraciones de testigos, para involucrar a un equipo médico del Giriwoyo 1 Puskesmas. Su condición no tiene vida.

«El bebé ha muerto y rodeado de moscas. Cuando se encuentra, el clima es soleado y la corriente del río es pequeña», dijo Wahyu.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Wonogiri, Iptu Agung Sadewo, enfatizó que su partido todavía estaba investigando este caso.

«El proceso de investigación determinará la causa de la muerte infantil. Todavía estamos esperando los resultados de la autopsia», dijo Agung.