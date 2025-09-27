El cuerpo de un bebé de 5 meses se encuentra a disposición de las aguas residuales del centro comercial de Yakarta

Yakarta, Viva – El ambiente en Mal Roxy Mas, centro de Yakarta, se convirtió en una escena después de que los trabajadores encontraron el cuerpo de un bebé en la construcción de las aguas residuales del edificio. El bebé sospechaba que tenía alrededor de cinco meses fue visto por primera vez el jueves (25/09/2025) por la tarde.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, confirmó los hallazgos. «Es cierto que hay un descubrimiento del cadáver de un feto de bebé alrededor de 5 meses alrededor de 13.29 WIB», dijo Reonald a los periodistas el sábado (27/09/2025).

La cronología del descubrimiento comenzó cuando un trabajador con la F inicial estaba monitoreando en la sala de gestión de aguas residuales. En ese momento, estaba sorprendido por la apariencia Cuerpo del bebé Eso sale de la corriente de eliminación.

«En ese momento, el testigo vio el feto del bebé saliendo de la disposición de las aguas residuales», explicó Reonald.

Sorprendido por el descubrimiento, F contactó a su colega, A, que también sirvió en la gestión de edificios. Después de confirmar la verdad, informaron inmediatamente el incidente a la policía.

«Posteriormente, el testigo dijo el descubrimiento del feto del bebé a los miembros de la policía y luego continuó a la policía del sector del metro de Gambir», dijo Reonald.

La policía todavía está rastreando el caso y realizando una investigación para revelar a quién desechan los perpetradores del bebé.

«Los perpetradores en la investigación. El caso fue manejado por la estación de policía de Gambir», explicó Reonald. (Ar Safira/Tvonews/Yakarta)