El cuerpo de Paku Buwono

Solo, EN VIVO – Rey del Palacio de Surakarta Sri Susuhunan Paku Buwono (PB) XIII lograr Tumba del Rey-rey de Mataram, Imogiri, Bantul, Región Especial de Yogyakarta (DIY), hoy miércoles 5 de noviembre de 2025.

Cadáver Paku Buwono XIII Actualmente enterrado en la Mezquita Pujasumo o Pujasana en el Complejo del Palacio Kasunanan, Surakarta.

La procesión fúnebre comenzará en Ndalem Keraton Surakarta, pasará por Bangsal Magangan, Alun-Alun Selatan, Gading, hasta la intersección de cuatro Tipes, luego girará hacia Jalan Slamet Riyadi y terminará en la residencia oficial del alcalde de Solo, Loji Gandrung.

Luego, el cuerpo fue trasladado a una ambulancia para ser enviado a la Tumba de los Reyes Mataram en Imogiri, Yogyakarta.

La policía de la región especial de Yogyakarta ha preparado un plan de seguridad entierro Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Paku Buwono (PB) XIII en el Complejo de Tumbas de los Reyes Mataram, Imogiri, Bantul, hoy.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional del BRICOLAJE, Comisario Pol. Ihsan dijo que se preparó seguridad en la ruta de la procesión fúnebre desde Surakarta, Java Central hasta Imogiri y en el área de entierro.

«La seguridad involucra personal conjunto de la Policía Regional de Yogyakarta, la Policía de Sleman y la Policía de Bantul», dijo el comisionado Ihsan, el martes 4 de noviembre de 2025.

Según Ihsan, su partido también continúa coordinando con la policía de Java Central y la policía de Surakarta la salida prevista del cuerpo de Surakarta y la ruta que se tomará.

«Estimamos que los cuerpos entrarán en el área de bricolaje alrededor de las 09.30 am», dijo Ihsan.

Dijo que el grupo cruzaría Jalan Solo, South Ring Road, Gondowulung, Karangturi, Jalan Imogiri Timur, hasta el Complejo de Tumbas de los Reyes Mataram en Imogiri, Bantul.

Mientras tanto, los horarios de llegada se pueden ajustar a las condiciones de viaje desde Surakarta.

Ihsan hizo un llamamiento al público que acompañará al cuerpo a Imogiri para que mantengan el orden y obedezcan las instrucciones de los oficiales. «Manténgase en orden, cumpla con las normas aplicables y preste atención a las indicaciones de nuestros oficiales en el campo», dijo.