El cuerpo de Nandi Juliawan fue descubierto por primera vez por su esposa colgando al lado de las escaleras

VIVA – El mundo del entretenimiento del país está envuelto en tristes noticias después de Nandi JuliawanEl actor de Encuy en la popular serie de matones de jubilación, murió trágicamente. Esta repentina partida sorprendió a muchas fiestas, especialmente a los fanáticos y colegas de otros actores.

La muerte de Nandi Juliawan fue descubierta por primera vez por su persona más cercana, su esposa, quien encontró a su esposo en condiciones de vida en su casa en Garut, West Java. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

El sábado por la noche, 6 de septiembre de 2025, Nandi, conocida como una figura amigable y humorística en la pantalla, fue encontrada muerta por su esposa. Según la información de la policía de Kasatreskrim Garut, AKP Joko Prihatin, Nandi fue descubierto por primera vez por su esposa después de que regresó de la venta en el área de Garut City.

«El testigo vio a la víctima colgando el pareo al lado de las escaleras», dijo a AKP Joko de Viva el domingo 7 de septiembre de 2025.

El descubrimiento de este SAD se informó de inmediato a la policía. Los oficiales inmediatamente fueron al lugar para realizar una inspección. Al llegar, la policía confirmó que Nandi Juliawan había muerto.

Esta triste noticia se extendió rápidamente y obtuvo la respuesta de las condolencias de los colegas de Nandi en el mundo del entretenimiento. Uno de ellos es Abenk Marco, quien también juega en la serie Pension Thugs. A través de su cuenta personal de Instagram, Abenk transmitió un conmovedor mensaje de despedida.

«Un amigo más va a la jubilación del matón de la telenovela, descansa en paz, ‘Encuye’. La mejor oración para ti, amigo. Y para la familia que queda atrás, con suerte dada paciencia y fortaleza. Amin Yra», escribió Abenk.

Aunque la investigación ha comenzado, la familia de Nandi Juliawan decidió no hacer una autopsia. Según AKP Joko, la familia rechazó una autopsia y decidió enterrar de inmediato a Nandi esa noche.

«La familia se niega a ser realizada por autopsia», dijo.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.