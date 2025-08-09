El cuerpo cívico de Navi Mumbai debe actuar estrictamente contra el ojo médico







Seis personas mayores han perdido parcial o completamente su visión después de las cirugías de cataratas supuestamente realizadas por Corporación municipal de Navi Mumbai (NMMC) Panel Doctor Chandan Pandit, reveló un informe en este documento. Documentos internos a los que se accede por el Medio Día, sorprendentemente, que el Dr. Pandit había sido suspendido previamente en 2016 por el entonces Comisionado de NMMC Tukaram Mundhe, pero fue restablecido en 2017 bajo el Comisionado Municipal, el Dr. N Ramaswamy sin una investigación completa. Lo que es más, a pesar de que las víctimas de las cirugías fallidas presentadas por FIR, no se han realizado arrestos en el caso.

El hijo de una de las víctimas incluso trabaja en el Oficina del Comisionado de PolicíaSin embargo, no ha podido obtener justicia rápida. Uno se pregunta qué tipo de poder pone pandit. Todas las víctimas dijeron que confiaban en Pandit solo porque estaba alineado con NMMC. ¿Qué tipo de diligencia debida realizó NMMC antes de inducir a Pandit a su panel? ¿No era conocimiento público que fue suspendido por negligencia en 2016? ¿Por qué todavía se le permitía asociarse con un organismo gubernamental en cualquier capacidad?

Oficial médico de NMMC (Salud) expresó su shock cuando el periódico se acercó al FIR, alegando que el organismo cívico había tomado «nota seria de las quejas y se han propuesto una investigación y una investigación». ¿Por qué propuesto? ¿Por qué no se ha suspendido a Pandit en espera del resultado de la investigación? Él deambula con impunidad a pesar de destruir la vida de seis ciudadanos mayores. Podría haber más víctimas que aún no se han presentado. El NMMC es tanto culpable a estos ciudadanos que pierden la vista como lo es el inepto el médico que realizó las cirugías.

Una lección de esto es no confiar cuerpos gubernamentales y, si se les puede proporcionar, se acerque a entidades privadas y verificadas para tratamientos médicos sensibles. Podría ser toda la diferencia entre la paz y una pesadilla interminable.





