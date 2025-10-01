El cuerpo cívico de Kolkata prepara medidas después de una nueva advertencia de IMD







Kolkata Municipal Corporation (KMC) ha activado las medidas de preparación temprana después de una nueva advertencia del Departamento de Meteorología de la India (IMD) sobre un sistema en desarrollo de baja presión sobre la Bahía de Bengala, que probablemente se intensifique por Nabami (miércoles) por la noche, dijo un funcionario de alto nivel.

El funcionario dijo que el organismo cívico ha desplegado una gran cantidad de trabajadores de campo en Kolkata para monitorear y administrar el anegado, tomando lecciones de las fuertes lluvias de la semana pasada que causó severos inango en varias partes de la ciudad.

«El fuerte aguacero de la semana pasada inundó la ciudad causando inconvenientes generalizados para residentes. Esta vez estamos bien preparados y hemos tomado todas las medidas posibles para evitar el anegado «, dijo el alcalde Firhad Hakim a PTI.

«Hemos desplegado a 176 trabajadores de campo en las calles de la ciudad para monitorear y administrar el anegamiento. Estos trabajadores tendrán la tarea de abrir y despejar las pozos de hombre y los desagües de aguas pluviales durante la lluvia», agregó.

El IMD ha pronosticado una mayor lluvia y vientos racheados en Kolkata y Southern BengalaCoincidiendo con los últimos días del Festival Durga Puja.

Un grupo de trabajo especial de 20 trabajadores estará en espera por dos pasos subterráneos críticos en la ciudad, Kankurgachi y Ultadanga, para evitar la acumulación de agua, dijo otro funcionario de KMC a PTI.

El alto funcionario enfatizó que el exceso de lluvia, particularmente durante la marea alta cuando las puertas de bloqueo están cerradas, inevitablemente conducirán a anegarse.

«Nuestro enfoque principal es garantizar que agua está drenado lo más rápido posible para minimizar las interrupciones «, dijo.

Hablando más sobre su preparación para contrarrestar cualquier posible situación de inundación en la ciudad, dijo Hakim, las 86 estaciones de bombeo de la ciudad seguirán operativas.

«Además, se han desplegado 406 bombas temporales en áreas propensas a enorme para acelerar el drenaje», dijo el alcalde.

Un funcionario del departamento de drenaje de KMC dijo que el sistema puede manejar lluvia de hasta 20-22 mm por hora.

«Sin embargo, cualquier lluvia que exceda este umbral conducirá a la acumulación de agua. Estamos monitoreando la situación de cerca, aprendiendo de incidentes pasados ​​y ajustando nuestra respuesta en consecuencia», dijo a PTI.

El funcionario señaló que el reciente aguacero había planteado desafíos significativos, pero el equipo municipal ahora está estrategias para gestionar mejor condiciones similares en el futuro.

El IMD en un comunicado dijo bajo el influencia De la circulación ciclónica sobre la Bahía East Central de Bengala y su vecindario, se formó un área de baja presión sobre West Central Bay de Bengala.

Es probable que se mueva hacia el noroeste e se intensifique en una depresión sobre West Central y contigua a la Bahía del Noroeste de Bengala antes del 2 de octubre y cruzó las costas del sur de Odisha-North Andhra Pradesh alrededor del 3 de octubre, agregó.

Bajo su influencia, tormentas eléctricas Es probable que ocurran lluvias ligeras a moderadas sobre Bengala Occidental el 30 de septiembre y el 1 de octubre, dijo el IMD.

