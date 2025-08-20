El cuento de Handmaid’s OT Fagbenle reacciona a Elisabeth Moss Emmy Snub

Estrella de «The Handmaid’s Tale» Ot frons está reaccionando a Elisabeth Moss‘s Desaire de Emmys para la sexta y última temporada del Hulu Show.

«Es una tragedia», me dijo el martes en El estreno de «Splitsville» en AMC The Grove en Los Ángeles. «Es una tragedia absoluta. Creo que es increíble».

Moss protagonizó la galardonada serie como Offred/June Osbourne, una sirvienta que se convierte en una luchadora de resistencia contra Gilead.

Anteriormente fue nominada cuatro veces en la destacada actriz principal en una serie dramática cuatro veces, llevándose a casa el premio una vez en 2017. También ganó un Emmy como productora de una serie dramática sobresaliente ese mismo año.

La última temporada obtuvo una nominación para Cherry Jones para la destacada actriz invitada en una serie dramática, una categoría que ganó en 2019.

En una entrevista con VariedadDaniel d’Addario En mayo antes de que se anunciaran las nominaciones, Moss dijo: «No es parte de mi vida, este espectáculo, ha sido mi vida durante nueve años. Estoy tan cerca de eso, y tan cerca de junio que no sé cómo hablar sobre eso, porque no hay separación».

El Emmys será entregado el 14 de septiembre en Los Ángeles.

«Splitsville» sigue a dos parejas, Julie (Dakota Johnson) y Paul (Michael Angelo Covino) y Ashley (Adria Arjona) y Carey (Kyle Marvin). Sus vidas se desmoronan cuando Ashley y Carey se rompen y se revela que Julie y Paul tienen una relación abierta.

Fagbenle aparece en la película como una amiga con la que Julie se encuentra en un parque de diversiones.

«Yo leo [the script] Y yo estaba como es tan divertido «, dijo.» También es del momento. Tengo tantos amigos que están hablando de estas cosas. Mucha gente está hablando de la monogamia y las relaciones y los desafíos de eso. Parece ser uno de los temas del día «.

«Splitsville» está en teatros seleccionados a partir del viernes y en todas partes el 5 de septiembre.