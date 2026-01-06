El cuatro veces All-Star expresa su descontento con Steve Kerr de los Warriors

Comentarios recientes hechos por guerreros del estado dorado El entrenador Steve Kerr no fue bien recibido por su exjugador. Cuatro veces All-Star de la NBA Primos DeMarcus expresó su decepción y descontento con los comentarios de Kerr sobre los Warriors.

En una aparición en El show de Tom Tolbert La semana pasada, Kerr no parecía muy confiado sobre las posibilidades de los Warriors de convertirse en contendientes esta temporada. Actualmente están luchando por mantenerse al día con algunos de los mejores equipos de la liga debido a inconsistencias en ambos extremos de la cancha.

“Simplemente no quiero que nadie piense que todos estamos desilusionados y pensando, ‘Oye, deberíamos competir por títulos año tras año con San Antonio y Oklahoma City en los próximos años’. Eso no es realista”, dijo Kerr, vía Red de baloncesto.

El entrenador cuatro veces campeón sí aclaró que los Warriors todavía quieren una oportunidad, y si algo sucede más adelante esta temporada, la aprovecharán. Golden State ha sido vinculado más recientemente con Michael Porter Jr. de la Redes de Brooklynsegún lo informado por Jake Fischer de La línea Stein.

Cousins ​​no responde a los comentarios de Kerr

En un episodio reciente de Run It Back de FanDuel TV, Primos DeMarcus No estaba particularmente entusiasmado con los comentarios de Steve Kerr sobre los Golden State Warriors. Cousins ​​criticó a su ex entrenador por no tener confianza en su equipo en medio de su campaña de altibajos.

«No me gusta ni un poco. Si fuera un jugador quien dijera esto, ¿cómo sería visto? Esto no infunde confianza en tu vestuario. Para mí, en realidad muestra quién es el verdadero problema en esta situación. Estás hablando mal de tu equipo. Realmente no estás infundiendo confianza en este grupo», dijo Cousins, a través de Área de la Bahía de Deportes NBC.

el primero Reyes de Sacramento Star pensó que la energía negativa no les haría ningún bien a los Warriors, especialmente si quieren terminar entre los 6 primeros. El ex jugador incluso hizo una sutil indagación sobre el fracaso de Kerr a la hora de desarrollar talentos jóvenes, posiblemente sobre cómo los Warriors han manejado la situación. Jonathan Kuminga situación en las últimas dos temporadas.

Cousins ​​jugó una temporada con Kerr en la campaña 2018-19. Se perdió la mayor parte debido a su recuperación de un desgarro en el tendón de Aquiles. También sufrió un desgarro en el cuádriceps al comienzo de los playoffs, cuando los Warriors perdieron las Finales de la NBA ante los Raptores de Toronto en seis juegos.

Kerr expulsado en la derrota de los Warriors

La frustración y las malas decisiones no fueron la combinación adecuada para Steve Kerr en el partido del lunes entre los Golden State Warriors y Clippers de Los Ángeles. Kerr fue expulsado a principios del último cuarto después de que los árbitros no señalaron una violación clara de la portería de los Clippers.

Kerr estaba furioso y criticó a los árbitros antes de que su cuerpo técnico intentara calmarlo. No funcionó, ya que los árbitros le sancionaron dos faltas técnicas y fue expulsado del juego.

El temperamento del entrenador estalló después de la falta del portero porque hubo otra llamada polémica un par de posesiones antes. Stephen Curry Sacó la falta y metió la canasta, pero los árbitros consideraron que no estaba en el acto de disparar.

Después del partido, el jefe de equipo Brian Forte admitió Tomer Azarly de ClutchPoints que deberían haber convocado una portería contra los Clippers. Sin embargo, Forte insistió en que tomaron la decisión correcta en la canasta de Curry.