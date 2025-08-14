El crítico de cine australiano tenía 85 años

David Strattonel antiguo crítico de cine para el australiano y Variedad y coanfitrión de la serie de televisión «The Movie Show» y «At the Movies», ha muerto. El Corporación de Broadcasting de Australia informa que la familia de Stratton anunció su muerte el jueves, diciendo que murió en un hospital cerca de su casa en las Montañas Azul a las afueras de Sydney. Tenía 85 años.

Stratton nació en Trowbridge, Inglaterra, en 1939 antes de mudarse a Hampshire durante la duración de la Segunda Guerra Mundial. Después del final de la guerra, regresó a Trowbridge, donde su familia dirigió un negocio de comestibles local durante cinco generaciones. Se esperaba que continuara con el negocio familiar, pero se enamoró del cine desde una edad temprana. En 1953, abandonó la escuela secundaria para sumergirse completamente en las sociedades de cine locales.

Stratton se mudó a Australia en 1963 y dentro de un año se unió a la junta del Festival de Cine de Sydney. En 1966, era el director del festival. Mantuvo el papel hasta 1983, expandiendo el alcance y la visión del festival. Ciertamente contra la censura, Stratton tomó decisiones de programación audaces. En 2014, El Sydney Morning Herald informó que la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana había encuestado a Stratton en la década de 1960 para proyectar películas soviéticas en el festival.

Después de renunciar como director del festival, Stratton se comprometió completamente a cine las críticas. Escribió artículos regulares para Variedad y se convirtió en un crítico de cine semanal para el australiano. Se unió al servicio de transmisión especial de Australia como consultor de cine en 1980 y presentó películas que se reproducen en la red. En 1986, comenzó a ser organizativo de «The Movie Show» de SBS con su compañera crítica de cine australiana Margaret Pomeranz. Los dos discutieron, criticaron y debatieron los últimos lanzamientos de películas en el aire durante 18 años. El dúo dejó el SBS en 2004 y renombró el programa como «At the Movies», que funcionó en el ABC hasta 2014.

Con los años, Stratton también se desempeñó como jurado para festivales de cine en todo el mundo, incluidos Berlín, Montreal y Venecia. Enseñó historia cinematográfica como profesor en el programa de educación continua de la Universidad de Sydney y publicó tres libros: su biografía de 2008 «I Peed On Fellini», su reflexión crítica de 2021 «Mis películas favoritas», y su antología 2024 de reseñas para cada característica australiana producida localmente entre 1990 y 2020, «Australia at the Movies».

Stratton fue admirado por su profundo conocimiento de la película independiente y su defensa de producciones innovadoras. Sus gustos clásicos, a veces oscuros, contrastaban con el aprecio de Pomeranz por los éxitos de taquilla de Hollywood, haciendo que sus debates sean supremamente entretenidos y esclarecedores.

A raíz de su muerte, su familia dijo en un comunicado: «[we] Invite a todos a celebrar la notable vida y el legado de David viendo su película favorita, o la película favorita de David de todos los tiempos: ‘Singin’ in the Rain ‘».

Stratton es sobrevivido por su esposa, Susie Craig, y dos hijos.