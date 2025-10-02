El criterio para los empleados decentes del gobierno provincial de Java Occidental para ser anunciados por Dedi Mulyadi a través de las redes sociales todos los meses

Bandung, Viva – Gobernador de West Java Dedi mulyadi dijo que anunciaría oficial Termalas Gobierno provincial de Java OccidentalEn términos de asistencia, al rendimiento cada mes, en redes sociales.

«Cada mes puede ver. Los empleados con bajos niveles de asistencia y un bajo rendimiento se anunciarán en las redes sociales», dijo Dedi después de la dirección de ASN en el edificio Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung el jueves.

El anuncio en estas redes sociales, dijo Dedi, se llevará a cabo a partir del 1 de noviembre de 2025 para lanzar el desempeño del empleado.

Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi

«Sí, a las personas se les paga, debe haber un producto. Si no hay productos, ¿qué estás haciendo, qué estás haciendo?», Dijo.

Más tarde, dijo Dedi, su partido realizará una evaluación incluso a la reducción a los empleados que se consideran improductivos y distribuidos a otros campos.

«Es por eso que los empleados posteriores … no todos son necesarios en el espacio de trabajo de una oficina. Más tarde se asignarán a algunos a las escuelas para convertirse en personal administrativo», dijo.

Con respecto a los indicadores, Dedi se aseguró de que hubiera, y se apartaría de la estandarización de los logros de rendimiento de cada unidad de trabajo.

«Hay una estandarización del rendimiento», dijo.

Además, Dedi dijo que su partido también aplicaría premio y castigo En el futuro, incluso para detenerse.

«Desempeñado. Hoy se puede preguntar, más de 20 personas han sido despedidas, pero no se nos anuncia», dijo. (Hormiga)