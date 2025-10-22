El crimen empeora, Perú anuncia estado de emergencia por 30 días

Lima, EN VIVO – Presidente interino Perú José Jeri anunció estado de emergencia durante 30 días para la capital Lima y la vecina región del Callao el martes 21 de octubre de 2025, para frenar la marea protesta a medida que la seguridad pública empeora.

En un discurso nacional, Jeri dijo que el gabinete había aprobado un decreto para implementar las medidas. emergenciaque entrará en vigor a la medianoche del martes, hora local.

«Las guerras se ganan con acciones, no con palabras», habría dicho el presidente. Al Jazeera, miércoles, añadiendo que estaba planeando un nuevo enfoque para combatir el crimen que describió como un enfoque «de la defensa a la ofensiva».

«Estamos pasando de una política defensiva a una ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos», afirmó.

Protestas generalizadas en Perú hicieron que el gobierno declarara el estado de emergencia

Según él, la criminalidad ha aumentado desproporcionadamente en el Perú en los últimos años. «Pero esto ya pasó. Hoy empezamos a cambiar la historia de la lucha contra la inseguridad en el Perú», afirmó.

En estas emergencias, el gobierno puede enviar soldados a patrullar las calles y limitar la libertad de reunión y otros derechos.

Previamente, En Boluarte fue destituido de su cargo por el Congreso de Perú el 10 de octubre, después de un juicio político que, según los legisladores, no pudo detener la ola de criminalidad.

Jeri, el presidente del parlamento, se convirtió en el nuevo presidente de Perú el 10 de octubre, después de que el Congreso destituyera a la ex presidenta Dina Boluarte. Jeri ocupará el cargo de presidente interino hasta julio del próximo año.

Jeri prestó juramento como nuevo presidente de Perú el 10 de octubre, después de que el Congreso destituyera a la ex presidenta Dina Boluarte.

Perú ha estado agitado durante semanas por protestas antigubernamentales por la corrupción y el crimen organizado encabezadas por activistas de la Generación Z.

El jueves, las protestas que exigían la dimisión de Jeri se tornaron violentas. Una persona murió y alrededor de 100 resultaron heridas, entre ellas agentes de policía y varios periodistas.

Sin embargo, Jeri ha afirmado que no dimitirá.