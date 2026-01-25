El crecimiento y desarrollo de los niños comienza con una nutrición adecuada

Jacarta – Día del Recuerdo Nutrición Nacional es un impulso importante para reafirmar que el crecimiento y desarrollo de los niños no puede separarse de la calidad de su ingesta nutrición a diario. Una dieta equilibrada, que incluya vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, desempeña un papel importante en el apoyo a la salud física, la capacidad de concentración y la preparación de los niños para las actividades de aprendizaje. Por lo tanto, la educación nutricional desde una edad temprana debe llevarse a cabo de forma continua e involucrar a varias partes.

Estos esfuerzos se reflejan en el Programa Simultáneo de Educación Nutricional iniciado por la Asociación de Nutricionistas de Indonesia (PERSAGI). Este programa llega a más de 1.000 escuelas en varias regiones e involucra a estudiantes, profesores y padres. La educación se realiza con un enfoque sencillo para que sea fácil de entender para los niños, desde la introducción de un menú de desayuno equilibrado hasta la importancia de no ir al colegio con el estómago vacío.

En su implementación, este programa también contó con el apoyo de varios socios, uno de los cuales fue BlueBand. Esta empresa participa como partidaria de la educación nutricional dirigida a escuelas y familias. El enfoque utilizado no sólo se centra en los niños, sino también en los padres como partes que juegan un papel importante en la determinación de la ingesta de alimentos en el hogar.

Ade Savitri, jefe de marketing de PT Flora Food Indonesia, explicó que esta participación surge de un compromiso a largo plazo.

«Así que nosotros, BlueBand, cumplimos 100 años, desde 2023 nos hemos comprometido a apoyar a las familias indonesias y a los niños indonesios para que crezcan y se desarrollen bien», dijo en Yakarta el domingo 25 de enero de 2026.

Agregó que uno de los enfoques es apoyar las necesidades nutricionales de los niños a través de una educación relevante para la vida cotidiana. El apoyo a la educación nutricional también se lleva a cabo utilizando métodos cercanos al mundo del niño.

«La educación en las escuelas se concreta en hacer una especie de educación, pero muy simple, para los niños hacemos cómics», volvió a decir.

Este material enseña la importancia de un desayuno nutritivo que contenga proteínas, carbohidratos y vitaminas, con un lenguaje y elementos visuales fáciles de digerir.

Además de dirigirse a las escuelas, la educación también se dirige a los padres a través de canales digitales. Según Ade, este enfoque es importante porque los padres buscan información cada vez más activamente a través de los medios digitales.