¡El crecimiento económico no es el resultado de la política del Ministro de Finanzas!

Yakarta, Viva – Sintellin el uno con el otro Ministro de finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa y académicos y observadores políticos, Rocoso gerung poniéndose más caliente.

El debate de los dos en el centro de atención después de que Purbaya respondió a las críticas de Rocky, quien acusó al séptimo presidente de la República de Indonesia, Jokowi no hizo mucho durante su mandato.

Purbaya transmitió la respuesta cuando estaba presente en el Foro de la Gran Conferencia titulado Transformación Economía Nacional: crecimiento inclusivo al 8% que se celebró en el Hotel Bidakara, Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

En el foro, Purbaya en un tono de broma pero envuelto en datos, dijo que las acusaciones de Rocky no tenían fundamento. Hizo hincapié en la mejora económica en los últimos años no podría separarse de la intervención directa de Jokowi, especialmente en la recuperación posterior a la pandemia.

«El presidente Jokowi es meritorio para nosotros, a pesar de que estoy a mi lado», dijo Purbaya con una sonrisa.

«Entonces, el Sr. Rocky podría aprender un poco más de economía, señor», dijo.

Respuesta de Rocky Gerung

En respuesta a la sátira, Rocky evaluó que Purbaya mostró un buen gesto de determinación en el foro. Sin embargo, según él, el análisis utilizado se limitó a la teoría de Monetaris Milton Friedman, que se centró en regular el dinero solo.

Además, compara la posición de Purbaya al igual que un cajero que es imposible alentar el crecimiento económico directamente.

Según él, la política del Ministro de Finanzas solo utiliza los resultados del crecimiento que se distribuirán, sin crear crecimiento en sí.



Observador político Rocky Gerung.

«El crecimiento no provino de la política del Ministro de Finanzas. Precisamente el más decisivo es el ministerio técnico, como la industria, el comercio y la agricultura, que está irónicamente controlado por los políticos de ‘Pickpocket'», dijo Rocky en YouTube Mardani Ali Seracitado por Viva el miércoles 17 de septiembre de 2025.

También criticó que Purbaya estaba presente en un ecosistema político que estaba lleno de dominio del interés. Según él, la infraestructura que se suponía que mantenía el objetivo de crecimiento del 8 por ciento en realidad fue controlada por políticos que llamó «Pickpocket». Eso, dijo Rocky, hizo el pesimista público a pesar de que Purbaya apareció con optimismo.

Rocky agregado, sin ruptura radical O grandes cambios estructurales, las teorías económicas entregadas solo serán un mero discurso.

«Podemos hablar sobre la oferta de dinero, pero ¿hay una demanda? Para que los políticos lo esperen. Mientras la ecología política no cambie, este discurso de crecimiento solo es retórica», concluyó.