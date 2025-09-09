¡El crecimiento económico del 8 por ciento no es solo un número!

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XI de la Facción del Partido Nacional del Awakening (PKB) Hasanuddin Wahid alias Cak Udin expresó grandes esperanzas de Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas) que acababan de ser inaugurado, Purbaya Yudhi Sadewa.

Esta inauguración fue realizada directamente por el presidente Prabowo Subianto para reemplazar a Sri Mulyani Indrawati, quien anteriormente sirvió.

CAK UDIN TARSE, las tareas de Purbaya en el futuro no son ligeras. Hay una gran tarea que debe completarse de inmediato para mantener la estabilidad y la independencia de la economía nacional.

También le recordó a Purbaya sobre el objetivo crecimiento económico 8 por ciento. Cak Udin dijo que el objetivo no era solo un número.

«El crecimiento económico del 8 por ciento, que es un objetivo nacional, no es solo un número. Requiere pasos concretos y estrategias cuidadosas, especialmente en condiciones globales inciertas. El Ministro debe poder integrar políticas fiscales expansivas, pero seguir siendo saludables», dijo Cak Udin en su declaración, martes 9 de septiembre de 2025.

Además, el Secretario General del Partido Nacional de Awakening (PKB) enfatizó la importancia de construir una economía autosuficiente, a saber, una economía que no dependía de la deuda extranjera excesiva. Según él, Indonesia tiene mucho potencial que puede optimizarse, tanto en términos de recursos naturales, bonificaciones demográficas, como el sector MIPYME y la economía digital.

«No debemos ser fáciles de debo aquí y allá. Cada centímetro de potencial que tenemos debe optimizarse, desde reformas fiscales, la eficiencia del gasto estatal, hasta digitalizar las finanzas públicas», agregó.

Además, Cak Udin también espera que el nuevo ministro pueda traer el espíritu de cambios inclusivos y orientados a largo plazo.

«La comunidad está esperando evidencia, no una promesa. Vamos a protegernos para que el presupuesto estatal se convierta en un instrumento que realmente mejoran por la gente», concluyó.