El crecimiento económico del 5,12 por ciento es dudoso, Sri Mulyani todavía cree que BPS

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Sri Mulyani Responde a la existencia de partidos dudosos crecimiento económico El trimestre II-2015 de Indonesia alcanzó el 5.12 por ciento en un alias anual interanual (interanual).

Sri Mulyani enfatizó que su partido continuó confiando en la Agencia Central de Estadística (Bps) que informa datos sobre el crecimiento económico.

«Sí, hemos estado usando BPS, ¿verdad? Así que BPS ciertamente explica los datos, la metodología, la fuente de la información, todavía confiamos en BPS», dijo Sri Mulyani a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, miércoles 6 de agosto de 2025.

También cree que BPS aún se mantiene rápido en su integridad en la notificación de datos, especialmente relacionado con el crecimiento económico.

«Sí, veamos todos los indicadores basados en BPS, DTSEN, sobre sus hogares.

Anteriormente informó, la Agencia Central de Estadísticas (BPS) a través del Diputado para el Balance y Análisis Regional, Moh. Edy Mahmud informó que el crecimiento económico de Indonesia en el segundo trimestre de 2025 alcanzó el 5.12 por ciento anual alias año tras año (YOY), o creciendo 4.04 por ciento en trimestre o trimestre a trimestre (QTQ).

Explicó que el crecimiento económico del trimestre II-2025 se registró más alto que el mismo período en 2024, que fue del 5.05 por ciento (interanual). En un trimestre, la realización del segundo trimestre del II-2025 también es más alta que el primer trimestre de 2025, que es solo del 4.87 por ciento (interanual).

«Entonces, en comparación con el segundo trimestre de 2024, el crecimiento económico en el segundo trimestre de 2025 creció un 5,12 por ciento interanual», dijo Edy en una conferencia de prensa, el martes 5 de agosto de 2025.

«Y en comparación con el primer trimestre de 2025 o trimestre a trimestre (QTQ), el crecimiento económico del segundo trimestre de 2025 creció un 4.04 por ciento», dijo.

Edy agregó, la economía indonesia medida en función de la cantidad de producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2025 en función de los precios aplicables, alcanzó 5.947 billones de RP.

Mientras tanto, si se basa en un precio constante, alcanza RP 3,396.3 billones. «De modo que el crecimiento económico de Indonesia en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el segundo trimestre de 2024 creció en un 5.12 por ciento (interanual)», dijo.