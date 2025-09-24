El crecimiento económico del 5 por ciento no ha sido suficiente para el bienestar de las personas

Padang, Viva – Jefe de la Agencia Central de Estadísticas (Bps) Ri amalia adininggar widyasanti declaró que crecimiento económico Indonesia que actualmente va desde el cinco por ciento no es suficiente para alcanzar bienestar La comunidad a largo plazo.

«En estabilidad, hemos llegado y sometidos a décadas, pero ¿es suficiente? La respuesta, esto es necesario pero no suficiente», dijo Cabeza de BPS Ri Amalia Adininggar Widyasanti al dar una conferencia pública en la Universidad de Andalas (Unand) de Padang City, West Sumatra, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Según el jefe de BPS, Indonesia ha logrado la estabilidad económica al cinco por ciento. Sin embargo, ese número todavía no es suficiente porque el gobierno debe poder mejorar el bienestar y tomar medidas rápidas para que el crecimiento se impulse más rápidamente.

Amalia dijo que el gobierno del presidente Prabowo Subianto actualmente continúa haciendo esfuerzos para acelerar el crecimiento económico con el objetivo de aumentar los ingresos per cápita, incluida la creación de un empleo más amplio.

«Si eso se realiza, Indonesia puede convertirse en un país de altos ingresos como aspirado», dijo el jefe de BPS RI.

En conferencias generales, Amalia mencionó que en el segundo trimestre de 2025 la economía de Indonesia creció un 5,12 por ciento. Sin embargo, ese número no es un logro extraordinario porque en el mismo período muchos factores hacen que la economía crezca un poco más rápido y más rápido el primer trimestre de 2025.

Como ilustración, en el primer trimestre de 2025, BPS señaló que la economía de Indonesia creció un 4,97 por ciento. El aumento en el segundo trimestre de 2025 fue influenciado por el consumo de los hogares bien mantenido.

Además, el valor de inversión en el país también crece 6.99 por ciento y las exportaciones aún crecen un 10,67 por ciento. (hormiga)